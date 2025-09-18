Pallapugno: il punto sui campionati senior e giovanili

SERIE A BANCA D'ALBA
Spareggi di qualificazione alle semifinali
Alta Langa-Nibo Galvanotecnica Monticellese 9-2
Acqua San Bernardo Subalcuneo-Imperiese 9-6
Andata semifinali
Venerdì 19 settembre ore 20.30
ad Alba: Terre del Barolo Albese-Alta Langa
Sabato 20 settembre ore 21
a Caraglio: Acqua San Bernardo Subalcuneo-Marchisio Nocciole Cortemilia
Ritorno semifinali
Da definire
a Cortemilia: Marchisio Nocciole Cortemilia-Acqua San Bernardo Subalcuneo
Da definire
a San Benedetto Belbo: Alta Langa-Terre del Barolo Albese
SERIE B
Spareggi di qualificazione alle semifinali
Officine Pesce Bubbio-Castiati Neivese 8-9
Bcc Pianfei Pro Paschese-Amici del Castello 9-3
Andata semifinali
Sabato 20 settembre ore 20.30
a Neivese: Castiati Neivese-Gottasecca
Domenica 21 settembre ore 20.30
a Bene Vagienna: Benese-Bcc Pianfei Pro Paschese
Ritorno semifinali
Da definire
a Scaletta Uzzone: Gottasecca-Castiati Neivese
Da definire
a Madonna del Pasco: Bcc Pianfei Pro Paschese-Benese
SERIE C1
Andata semifinali
Spaccio Faccia Vetrerie Giacosa Ceva-Roero Isolamenti Canalese 11-8
Prodeo-Centro Incontri Gallese 2-11
Ritorno semifinali
Venerdì 19 settembre ore 21
a Canale: Roero Isolamenti Canalese-Spaccio Faccia Vetrerie Giacosa Ceva
Sabato 20 settembre ore 18.30
a San Pietro del Gallo: Centro Incontri Gallese-Prodeo
SERIE C2
Andata semifinali
Monastero Dronero-Subalcuneo 6-11
Pro Paschese B-Virtus Langhe 11-3
Ritorno semifinali
Sabato 20 settembre ore 17.30
a Caraglio: Subalcuneo-Monastero Dronero
Giovedì 18 settembre ore 20.30
a Dogliani: Virtus Langhe-Pro Paschese B
FEMMINILE
Andata finale
Amici del Castello-San Leonardo 9-7
Ritorno finale
Da definire
a Imperia: San Leonardo-Amici del Castello
UNDER 21
Andata semifinali
Subalcuneo-Araldica Castagnole Lanze 9-3
Peveragno A-Speb 2-9
Ritorno semifinali
Giovedì 18 settembre ore 20
a Castagnole delle Lanze: Araldica Castagnole Lanze-Subalcuneo
Speb-Peveragno A 9-4
Speb in finale
ALLIEVI
Andata semifinali
Venerdì 19 settembre ore 20.30
a Madonna del Pasco: Pro Paschese A-Bubbio
Venerdì 19 settembre ore 18
a Imperia: San Leonardo-Merlese
Ritorno semifinali
Sabato 27 settembre ore 18
a Monastero Bormida: Bubbio-Pro Paschese A
Venerdì 26 settembre ore 18
a Mondovì: Merlese-San Leonardo
ESORDIENTI
Andata semifinali
Giovedì 18 settembre ore 19
a Caraglio: Subalcuneo-Ricca
San Leonardo-Speb 7-3
Ritorno semifinali
Da definire
a Ricca: Ricca-Subalcuneo
Sabato 20 settembre ore 16
a San Rocco di Bernezzo: Speb-San Leonardo
PULCINI
Andata semifinali
Martedì 23 settembre ore 18
a Imperia: San Leonardo A-San Leonardo B
Giovedì 18 settembre ore 19
a Ricca: Ricca-Merlese
Ritorno semifinali
Domenica 28 settembre ore 18
a Imperia: San Leonardo B-San Leonardo A
Venerdì 26 settembre ore 19.30
a Mondovì: Merlese-Ricca
PROMOZIONALI
Andata semifinali
Ricca A-Gottasecca 7-1
Pro Paschese A-Don Dagnino 7-6
Ritorno semifinali
Venerdì 19 settembre ore 19.30
a Gottasecca: Gottasecca-Ricca A
Sabato 20 settembre ore 18
ad Andora: Don Dagnino-Pro Paschese A