Tamburello a Muro: domenica il big match di Supercoppa tra Grazzano e Montechiaro

Proseguono le attività di Tamburello a Muro in Monferrato con l’arrivo della terza grande sfida di Serie A: la Supercoppa. L’appuntamento è previsto per domenica 21 settembre sullo Sferisterio di Montechiaro d’Asti dove ad affrontarsi saranno il Grazzano, squadra recentemente vincitrice dello Scudetto e della Coppa Italia, e i locali del Montechiaro alla ricerca del riscatto sul campo casalingo. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 15 e, al termine, seguiranno le premiazioni.
Nel frattempo proseguono anche le attività delle Serie B e C del muro.
La Serie B domenica 21 settembre giocherà dalle ore 9.30 sul campo di Moncalvo: a sfidarsi saranno Casa Paletti e Basaluzzo. Dal match uscirà il nome della formazione che accederà alla finale da disputarsi con il Calliano nella data di sabato 27 settembre, a Moncalvo, alle ore 15.
Per quanto riguarda la Serie C si continuerà domenica 28 settembre con la finale regionale fra Grazzano e Montechiaro: entrambe le compagini sono già qualificate per le finali nazionali di sabato 4 e domenica 5 ottobre che avverranno sullo sferisterio marchigiano di Treia (Macerata) e vedranno contendersi il titolo italiano le due formazioni piemontesi e le finaliste del girone dell’Italia Centrale.