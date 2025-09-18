Tamburello a Muro: domenica il big match di Supercoppa tra Grazzano e Montechiaro

Proseguono le attività di Tamburello a Muro in Monferrato con l’arrivo della terza grande sfida di Serie A: la Supercoppa. L’appuntamento è previsto per domenica 21 settembre sullo Sferisterio di Montechiaro d’Asti dove ad affrontarsi saranno il Grazzano, squadra recentemente vincitrice dello Scudetto e della Coppa Italia, e i locali del Montechiaro alla ricerca del riscatto sul campo casalingo. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 15 e, al termine, seguiranno le premiazioni.

Nel frattempo proseguono anche le attività delle Serie B e C del muro.