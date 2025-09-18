Basket Torino: il centro Marco Cusin allunga il roster della Reale Mutua

La Reale Mutua Basket Torino è lieta di annunciare che Marco Cusin farà parte del roster gialloblù per la stagione 2025/26 di Serie A2 Old Wild West in partenza questa domenica 21 settembre. Il lungo veterano, ex centro della Nazionale Azzurra, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2026.

Dopo essersi unito alla squadra durante la fase di preparazione estiva, partecipando al ritiro di Bielmonte e scendendo anche in campo nell’ultimo scrimmage di precampionato contro Omegna, il centro classe 1985 ha convinto staff tecnico e dirigenza a puntare sulla sua esperienza e sul suo carisma per completare il gruppo che sarà guidato da coach Paolo Moretti.

Cusin, che aveva già indossato la maglia della Reale Mutua nella stagione 2023/24, porta con sé un bagaglio di esperienza di altissimo livello maturato in oltre 20 anni di carriera, tra Serie A e coppe europee, oltre che con la maglia della Nazionale italiana.

Queste le prime parole di Marco Cusin dopo la firma con il club gialloblù: «Sono molto entusiasta di essere tornato a Torino. Ci tengo a ringraziare il presidente, il direttore generale e il coach per la fiducia che mi è stata data. Ho la fortuna di lavorare con un gran gruppo di ragazzi che hanno voglia di crescere e lavorare duramente. Adesso sarà importante seguire le indicazioni che ci saranno date dal nostro staff giorno dopo giorno, per costruire una buona alchimia di gruppo e per affrontare al meglio un campionato che sarà particolarmente competitivo. Già da questa domenica avremo bisogno del supporto del nostro pubblico, so che il gruppo aveva chiuso molto bene la scorsa stagione e vogliamo ripartire con lo stesso entusiasmo.»

Le parole di coach Paolo Moretti:

«Sono molto contento che la società abbia deciso di rinforzare ulteriormente il roster con l’arrivo di Marco Cusin. Portiamo all’interno del gruppo un uomo di grandissima esperienza, di comprovata solidità e, soprattutto, possiamo contare sulla grande voglia di Marco di mettersi a disposizione della squadra in questa nuova stagione che sta per iniziare.»

Con l’arrivo ufficiale di Cusin, che vestirà la maglia numero #24, la Reale Mutua chiude il roster che esordirà in campionato domenica 21 settembre alle ore 18.00 al Pala Gianni Asti contro la UEB Gesteco Cividale.

LA CARRIERA DI MARCO CUSIN

386 partite giocate in Serie A, 247 in Serie A2, 18 in EuroLeague e 115 presenze con la Nazionale: bastano questi numeri per mostrare il livello del curriculum di Marco Cusin. Nativo di Pordenone, cresce nelle giovanili del Torre Pordenone, della 3s Cordenons e della Pallacanestro Trieste, società con cui ha esordito in Serie A nella stagione 2002/03. Due stagioni a Biella, poi le esperienze in Legadue con Ferrara e Fabriano. Successivamente il trasferimento a Cremona, con cui conquista la promozione in massima serie nella stagione 2008/09. Trascorre due anni con la VL Pesaro in Serie A prima di firmare con la Pallacanestro Cantù, con cui fa il suo esordio in Eurolega e vince una Supercoppa Italiana. Una breve parentesi a Sassari, poi il ritorno a Cremona dove trascorrerà altre due stagioni (2014/15 e 2015/16). Veste la maglia della Scandone Avellino nell'anno 2016/17. Nella stagione successiva è un giocatore dell'Olimpia Milano, con cui vince lo Scudetto e una Supercoppa di lega. Nel 2018/19 la sua prima esperienza a Torino, poi Caserta, Bologna (sponda Fortitudo), Cantù e Udine. Nel 2023/24 torna sotto la Mole per la sua prima stagione in maglia Reale Mutua, poi il ritorno alla Effe. Ora, il “Cuso” è nuovamente un giocatore gialloblù.

IN NAZIONALE - Per otto anni nel giro della nazionale maggiore, Cusin ha fatto il suo esordio in Azzurro nel 2009 in un torneo amichevole a Bormio. Dal 2011 al 2017 ha partecipato a tutte e quattro le spedizioni azzurre a EuroBasket, convocato da coach Simone Pianigiani (2011, 2013 e 2015) ed Ettore Messina (2017).