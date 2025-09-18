Asti Padel Teams: Quarti di finale CSI 2025

Martedì 16 settembre è stata la serata dei risultati inaspettati: sul campo 3 Those Six, seconda forza del campionato, affronta Arena Padel Team, qualificata ai quarti come penultima scelta ma “abbonata” alle finali (sempre sul podio nelle ultime competizioni) ma che quest’anno ha dovuto affrontare diverse sconfitte a tavolino che l’hanno relegata ai piani bassi della classifica. Dopo il primo set terminato 6-3 a favore di Those Six, Arena si fa sotto e pareggia il conto con un 6-4 nel secondo, per poi vincere 10-3 al “super tie-break” finale, ottenendo il pass per la semifinale.

Vedi l’incontro integrale su Youtube: Those Six vs. Arena Padel Team

Ancora più clamoroso il risultato sul campo 4: Net King Padel, qualificatasi ai playoff all’ultimo secondo grazie alla vittoria nel recupero contro Benfatto Smash Team nella serata di lunedì 15, affronta la squadra imbattuta del Gold, F.T.P. Soc. Coop., riuscendo nell’impresa che non era riuscita nemmeno alla corazzata dell’A-Team. Copione simile al campo 3: nel primo set F.T.P. si porta in vantaggio grazie al 6-3, nel secondo Net King pareggia col medesimo risultato ma questa volta, al super tie-break, le squadre arrivano al 9 pari, momento in cui, per regolamento, va giocato un “super punto de oro” che, grazie ad una pallina mandata direttamente a vetro, lo si vede assegnato alla “cenerentola” del campionato.

Rispettati invece i pronostici di mercoledì 17, anche se tutte le squadre hanno venduto cara la pelle: sul campo 4 Addominal, dopo aver perso il primo combattutissimo set per 7-5, deve rinunciare a continuare il secondo a causa dell’infortunio di un giocatore, dando così la possibilità a I Puntazos di approdare alla semifinale di martedì 23 contro Net King Padel.

Sul campo 3 A-Team, dopo aver perso entrambe le gare del Gold, dimostra di essere presente nei match che contano battendo con un rotondo 2-0 (6-3/6-4) i pur temibili Treni Golf Asti Padel.

Martedì 23 quindi, oltre alla già citata prima semifinale per il titolo tra I Puntazos e Net King Padel, assisteremo anche alla prima semifinale consolatoria per il quinto posto tra F.T.P. e Addominal. Nella serata successiva toccherà invece ad Arena Padel Team ed A-Team sfidarsi per un posto in finalissima, riproponendo di fatto quella dell’anno scorso, mentre sull’altro campo l’altra semifinale consolatoria sarà tra Those Six e Treni Golf.

Finali provinciali dal decimo al terzo posto in programma alle ore 10 di domenica 28 ottobre presso tutti e quattro i campi dell’Asti Padel. Alle ore 11:30 si svolgerà la finale per decretare la squadra campionessa provinciale che andrà a rappresentare Asti alle Finali Nazionali di Terni del prossimo 17-18-19 ottobre.

