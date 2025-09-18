Tuttosport.com

La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 pareggia l’allenamento congiunto con il Levallois Paris Saint-Cloud

Le biancoblù si sono spostate oggi in Liguria, ad Arma di Taggia, per una tre giorni che le porterà in campo tre volte
2 min
In questa prima giornata Spirito e compagne hanno disputato un allenamento congiunto con il Levallois Paris Saint-Cloud, squadra campione di Francia allenata da Alessandro Orefice nel cui organico spicca l’ex alzatrice biancoblù Vicky Meyer. Il test si è concluso 2-2, con le chieresi vittoriose 25-21 nel secondo e nel quarto set, mentre la prima e la terza frazione si sono chiuse 24-26 e 17-25 appannaggio delle transalpine.
Con l’organico al completo dopo l’arrivo a inizio settimana delle ultime tre giocatrici reduci dal campionato mondiale, lo staff chierese ha schierato inizialmente la diagonale Van Aalen-Nemeth, Alberti e Cekulaev al centro, Kunzler e Degradi in banda, Spirito libero. Dal secondo set sono iniziati i cambi con gli ingressi di Antunovic, Dambrink, Ferrarini, Gray, Bah e Bonafede. L’unica a non entrare è stata Nervini.
Migliori realizzatrici biancoblù Cekulaev e Dambrink con 10 punti a testa, seguite da Kunzler (9), Nemeth (8) e Degradi (7). Nel tabellino francese in evidenza Budovska e Kindermann, autrici rispettivamente di 18 e 13 punti.

Gli impegni della Reale Mutua Fenera Chieri ’76 ad Arma di Taggia proseguiranno domani e sabato nel quadrangolare internazionale a cui partecipano anche Wash4green Monviso Volley, Racing Club de Cannes e Levallois Paris Saint-Cloud.
Domani, 19 settembre, alle ore 16,30 Chieri affronterà in semifinale Cannes. Domenica a partire dalle ore 16 si giocheranno le finali per il terzo e il primo posto.

