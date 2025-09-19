Vital e Olejniczak trascinano il Derthona, vittoria significativa contro Brescia

Quarta amichevole prestagionale per la Bertram Derthona dopo la vittoria con Varese e le battute d'arresto contro Milano, al Memorial Bottacin, e Reggio Emilia. Gli uomini di Mario Fioretti ripartono aggiudicandosi 81-75 un test importante contro la Germani Brescia, finalista scudetto della scorsa stagione che ha sostituito il solo Chris Dowe in estate, riaccogliendo CJ Massinburg.
Secondo appuntamento di fila nel nuovo Palazzetto dello Sport di Tortona, con una sorpresa dell'ultima ora per gli spettatori, a cui è stato regalato un anticipo dello spettacolo previsto nell'Opening Game del 21 settembre. Non ancora disponibile l'ultimo arrivo in casa Derthona Brekkott Chapman, così come gli assenti Andrea Pecchia e Arturs Strautins.
Ottime sensazioni per il Derthona
Debutto nel quintetto bianconero per Dominik Olejniczak (18 punti e 12 rimbalzi, 8/10 dal campo), rientrato in Italia dopo le ottime prestazioni con la Nazionale polacca ad EuroBasket 2025, che dimostra subito feeling nel pick-and-roll con Ezra Manjon e Tommaso Baldasso. Equilibrio sostanzialmente assoluto nel primo quarto, con Bertram e Germani che annullano i rispettivi tentativi di fuga.
Il secondo quarto si apre con un 6-0 di parziale per gli ospiti, che tentano l'allungo grazie a un Jason Burnell in spolvero, ma il Derthona ricuce subito lo strappo, portandosi all'intervallo avanti 44-42 grazie alle sfuriate offensive di Christian Vital (23 punti, 5/10 dal perimetro).
La Bertram chiude l'area e si porta sul +8 (58-50) a metà terzo quarto grazie a una tripla dall'angolo di Justin Gorham (13 punti e 10 rimbalzi), ma la squadra allenata dal neo head coach Matteo Cotelli risponde prontamente con un 12-4 di parziale (62-62).
Il quarto quarto si apre con 9 punti consecutivi di Vital, che riporta il Derthona avanti 71-65 con due triple dalla punta e un 2+1 nel traffico. Il successivo alley-oop tra Hubb e Olejniczak non funge da parola fine, vista l'ulteriore reazione d'orgoglio di Brescia, ma Vital risponde nuovamente dall'arco. Nel finale i bianconeri non si voltano più indietro, ritoccando il +8 (81-73) a poco più di un minuto dal termine.
Bertram Derthona Tortona - Germani Brescia 81-75
Parziali (20-20, 44-42, 62-62)
Tortona: Vital 23, Hubb 6, Gorham 13, Manjon 7, Pecchia N.E., Smith N.E., Tandia N.E., Baldasso (C) 2, Olejniczak 18, Biligha 4, Josovic 3, Riismaa 5. All. Fioretti.
Brescia: Bilan 10, Ferrero 3, Massinburg 12, Doneda, Santinon, Della Valle (C) 12, Ndour 10, Burnell 21, Ivanovic, Mobio, Rivers 7, Mbow N.E. All. Cotelli.
Arbitri: Quarta di Torino, Perciavalle di Torino, Lucotti di Milano.