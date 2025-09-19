Vital e Olejniczak trascinano il Derthona, vittoria significativa contro Brescia

Quarta amichevole prestagionale per la Bertram Derthona dopo la vittoria con Varese e le battute d'arresto contro Milano, al Memorial Bottacin, e Reggio Emilia. Gli uomini di Mario Fioretti ripartono aggiudicandosi 81-75 un test importante contro la Germani Brescia, finalista scudetto della scorsa stagione che ha sostituito il solo Chris Dowe in estate, riaccogliendo CJ Massinburg.