BEA Chieri: un assaggio di Serie C Interregionale con la Erowa September Cup

A pochi giorni dall’inizio dei campionati, torna il tradizionale torneo pre-season organizzato da BEA Chieri. In occasione della Erowa September Cup 2025 , sabato 20 e domenica 21 settembre 2025 quattro squadre pronte a partecipare al prossimo campionato di Serie C Interregionale e DR1 si sfidano per mettere a punto gli ultimi dettagli in vista dei primi impegni ufficiali.

L’appuntamento si annuncia di livello assoluto e prevede quattro gare, tutte al PalaGialdo, dove si scenderà in campo per la prima volta sulla nuova copertura in parquet. Sarà un’occasione unica per iniziare a vivere insieme le emozioni che ci regalerà la nuova stagione sportiva.

La formula della manifestazione prevede le semifinali nella prima giornata del torneo e le finali (3°-4° posto e 1°-2° posto) nella seconda giornata.

Oltre alla Prima Squadra BEA Chieri, sono coinvolti Carmagnola Dolphins, 5 Pari Torino e Area Pro 2020.

PROGRAMMA COMPLETO

Sabato 20 settembre, semifinali (PalaGialdo di Chieri, strada San Silvestro 35)

-Ore 18, BEA Chieri vs Carmagnola Dolphins

-Ore 20,30, 5 Pari Torino vs Area Pro 2020.

Domenica 22 settembre, finali (PalaGialdo di Chieri, strada San Silvestro 35)

-Ore 18, Finale 3°- 4° Posto

-Ore 20,30, Finale 1°- 2° Posto.

BIGLIETTI E ABBONAMENTI

Ingresso gratuito per tutti i tesserati BEA Leopardi, con possibilità di biglietto ridotto (3 euro a partita) per i loro genitori, fratelli e sorelle.

Biglietto Intero giornata singola – 2 gare: 5 euro

Biglietto Ridotto (Under 16 e Over 65) giornata singola – 2 gare: 3 euro.

I biglietti possono essere acquistati direttamente al botteghino del PalaGialdo.