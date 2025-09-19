Il Grande Basket nella Casa Dello Sport: Bertram Derthona-Virtus Olidata Bologna

Su Sky e in streaming su NOW una importante tappa di avvicinamento alla grande stagione del basket italiano che sta per ripartire.

Domenica 21 settembre , in occasione dell’inaugurazione del nuovo Palazzetto della Cittadella dello sport di Tortona, scenderanno sul parquet Bertram Derthona Tortona e Virtus Olidata Bologna , per una sfida amichevole dai contenuti tecnici e agonistici elevatissimi. La diretta sarà su Sky Sport Basket e in streaming su NOW .

Nel pieno della preparazione al campionato di Serie A, la squadra allenata da Mario Fioretti affronterà i Campioni d’Italia di coach Dusko Ivanovic. La telecronaca della sfida, la cui palla a due è prevista per le 18.15, sarà di Geri De Rosa, con il commento tecnico di Andrea Meneghin. Giulia Cicchinè curerà le interviste ai protagonisti, anche nel corso dei collegamenti pre e post partita su Sky Sport 24.

L’amichevole di Tortona anticiperà il grande weekend dedicato alla Supercoppa Italiana: sabato 27 e domenica 28 settembre, in diretta su Sky Sport Basket e NOW, le semifinali e la finale del primo atto ufficiale di una stagione entusiasmante, in cui la Casa dello Sport di Sky ha arricchito la proposta di grande basket inaugurando il nuovo canale Sky Sport Basket, che riunisce in una destinazione unica per gli appassionati la pallacanestro italiana, europea e statunitense. La Serie A - LBA (con 60 partite della stagione regolare, 2 per ogni turno e sempre il big match della giornata; 2 partite per turno dei quarti di finale dei playoff; tutte le semifinali e tutte le finali. Inoltre, tutte le partite delle prossime 3 stagioni della Coppa Italia) è uno degli importanti pilastri dell’offerta di Sky dedicata al basket, che comprende anche l’EuroLeague e l’EuroCup, in esclusiva per le prossime 3 stagioni e, da ottobre, le nuove sfide della NBA

