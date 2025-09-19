Tuttosport.com

Le chieresi battono 3-2 il Racing Club Cannes e conquistano la finale del quadrangolare internazionale di Arma di Taggia; domani sfideranno la Wash4green Monviso Volley, vittoriosa 3-0 sul Levallois Paris Saint-Cloud
1 min
La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 supera Cannes nella semifinale del quadrangolare di Arma di Taggia

La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 supera 3-2 il Racing Club Cannes nella semifinale del quadrangolare internazionale di Arma di Taggia e si qualifica per la finale in programma domani, sabato 20 settembre. Contenderà il trofeo alla Wash4green Monviso Volley che nella sua semifinale ha piegato 3-0 il Levallois Paris Saint-Cloud.

L’amichevole con la formazione transalpina allenata da Riccardo Marchesi, nel cui sestetto spicca l’ex libero biancoblù Elena Rolando, si risolve a favore delle chieresi dopo quasi 2 ore di gioco. Spirito e compagne vincono la prima frazione 25-20, poi vanno sotto 1-2 lasciandosi sfuggire il secondo set 23-25 dopo essere state avanti 21-19 e in modo più netto il terzo (20-25), infine si aggiudicano 25-18 e 15-8 gli ultimi due parziali.
Lo staff chierese schiera inizialmente la diagonale Van Aalen-Nemeth, la coppia centrale Cekulaev-Gray, Degradi e Kunzler in banda, Spirito libero. Dal terzo set Bah rileva Degradi, mentre nel tie-break partono titolari Antunovic e Dambrink. Dà il suo contributo in campo anche Ferrarini. Non entrate Alberti, Nervini e Bonafede.
Nel tabellino si mettono in evidenza Nemeth e Kunzler con 20 e 16 punti. Fra le transalpine chiudono in doppia cifra quattro giocatrici: Populini (16), Ratahiri (13), Morrissette (13) e Runnels (11).

