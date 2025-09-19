La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 supera Cannes nella semifinale del quadrangolare di Arma di Taggia

L’amichevole con la formazione transalpina allenata da Riccardo Marchesi, nel cui sestetto spicca l’ex libero biancoblù Elena Rolando, si risolve a favore delle chieresi dopo quasi 2 ore di gioco. Spirito e compagne vincono la prima frazione 25-20, poi vanno sotto 1-2 lasciandosi sfuggire il secondo set 23-25 dopo essere state avanti 21-19 e in modo più netto il terzo (20-25), infine si aggiudicano 25-18 e 15-8 gli ultimi due parziali.

Lo staff chierese schiera inizialmente la diagonale Van Aalen-Nemeth, la coppia centrale Cekulaev-Gray, Degradi e Kunzler in banda, Spirito libero. Dal terzo set Bah rileva Degradi, mentre nel tie-break partono titolari Antunovic e Dambrink. Dà il suo contributo in campo anche Ferrarini. Non entrate Alberti, Nervini e Bonafede.

Nel tabellino si mettono in evidenza Nemeth e Kunzler con 20 e 16 punti. Fra le transalpine chiudono in doppia cifra quattro giocatrici: Populini (16), Ratahiri (13), Morrissette (13) e Runnels (11).