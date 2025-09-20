La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 chiude al secondo posto il quadrangolare di Arma di Taggia

La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 ha chiuso in seconda posizione il quadrangolare internazionale di Arma di Taggia . Dopo aver sconfitto 3-2 Cannes in semifinale, nella finale giocata oggi le biancoblù hanno avuto la peggio 0-3 contro la Wash4green Monviso Volley , risultato che premia meritatamente le ragazze di Marchiaro che hanno condotto l’incontro dal primo all’ultimo scambio.

Perse le prime due frazioni 21-25, Spirito e compagne hanno dato filo da torcere alle avversarie soprattutto nel terzo set in cui hanno avuto la forza di rimontare da 16-21 a 23-23 e annullare tre palle match prima di cedere 26-28.

In tutti i tre set lo staff chierese ha schierato lo stesso starting six, con Nemeth opposto a Van Aalen, Alberti e Cekulaev al centro, Degradi e Kunzker in banda, Spirito libero. Nel corso della partita sono entrate Antunovic, Dambrink, Ferrarini e Bonafede, mentre Bah, Gray e Nervini sono rimaste a riposo.

I 18 punti messi a segno da Nemeth con un sontuoso 59% in attacco non sono bastati a Chieri per impensierire Monviso, nel cui tabellino hanno chiuso in doppia cifra Davyskiba (16), Malual (15) e Dodson (10).

Reale Mutua Fenera Chieri ’76-Wash4green Monviso Volley 0-3

Parziali (21-25; 21-25; 26-28)

REALE MUTUA FENERA CHIERI ’76: Van Aalen 2, Nemeth 18, Alberti 6, Cekulaev 7, Degradi 5, Kunzker 7; Spirito (L); Antunovic, Dambrink 2, Ferrarini, Bonafede. N. e. Bah, Gray, Nervini (2L). All. Rostagno.