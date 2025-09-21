Dodecarun: Francesco Carrera e Sofia Cafasso vincono anche a Cameri

La location è nuova (e affascinante), ma i vincitori sono sempre gli stessi. Francesco Carrera e Sofia Cafasso si sono imposti anche nella Corri in aeroporto, dodicesima tappa del circuito Dodecarun , su un percorso di 10,1 chilometri tracciato interamente all’interno dell’aeroporto militare di Cameri. «Un modo per aprire all’esterno una struttura che è sul territorio da 116 anni – ha detto il colonnello Antonio Corrado , comandante dell’aeroporto – come gli open day che organizziamo durante l’anno. Lo sport, da questo punto di vista, è un ottimo strumento. Oltre a questa gara, giunta alla seconda edizione, abbiamo ospitato recentemente il campionato interforze di tiro a volo e un raduno della nazionale juniores di tiro, in preparazione ai campionati Mondiali in Perù».

La prova maschile non ha sostanzialmente avuto storia: Carrera ha preso il comando fin dal primo metro e non lo ha più lasciato fino al traguardo, raggiunto in 32’46”: un tempo che migliora il record della manifestazione che apparteneva a Michele Belluschi con 33’30”. L’atleta del Casone Noceto non è sembrato particolarmente affaticato dopo la gara. «Sto preparando i campionati italiani di mezza maratona, in programma il 19 ottobre a Cremona – ha commentato – Ho tenuto il ritmo che dovrò sostenere sui 21 chilometri». Carrera ha battuto Alessandro Cafasso e Beniamino Sovera, i due atleti che lo seguono anche nella classifica generale: Carrera ha ora 747 punti, i rivali lo seguono rispettivamente a quota 666 e 601.

Tra le donne, testa a testa nei primi 8 chilometri tra Sofia Cafasso e Iris Baretto, poi la ventenne del Battaglio Cus Torino ha preso il largo, andando a cogliere il nono successo su dieci partecipazioni alle gare del circuito. «Un percorso bellissimo – ha detto – e molto veloce con I suoi lunghi rettilinei». Anche Cafasso ha stabilito il primato della corsa: 37’15” contro i 41’11” di Karin Angotti

Domenica prossima la tredicesima tappa di Dodecarun si svolgerà ad Alluvioni Provera (Alessandria): 9 chilometri su strada per la Camminata del Muretto organizzata da iRunning.

Il circuito Dodecarun prevede venti gare tra pista, strada e cross: la graduatoria sarà stilata calcolando i dodici migliori punteggi. I primi 10 delle classifiche assolute maschili e femminili saranno premiati con una stella Dodecarun (in oro 18k e diamanti con valore a scalare da 6.350 a 1.100 euro). Il montepremi si completa con buoni dal valore complessivo di 15.000 euro per le venti categorie in gara. Complessivamente, Dodecarun mette in palio premi per circa 70.000 euro.

RISULTATI

Uomini. 1. Francesco Carrera (Casone Noceto) 32’46”; 2. A. Cafasso (Alpi Apuane) 33’39”; 3. Arnaudo (Cambiaso Risso Genova) 34’10”; 4. Curatitoli (Fulgor Prato Sesia) 34’12”:; 5. Aimar (Atletica Pinerolo) 34’43”; 6. Merlin (Team Ondaverde) 35’19”; 7. Ferrario (Team Ondaverde) 35’23”; 8. Sovera (Atletica Saluzzo) 35’59”; 9. Vironda (Sisport) 37’16”; 10. Torelli (Team Ondaverde) 37’41”; 11. Moschetti (Team Ondaverde) 37’41”; 12. Cavaliere (Atletica Trecate 37’48”; 13. Noviello (Azzurra Garbagnate) 37’54”; 14. Di Palmo (Team Ondaverde) 37’58”; 15. Andrea Foresti (Atletica Vigevano) 38’15”; 16. Baila (Amatori Casorate) 38’21”; 17. Talamazzini (Euro Atletica 2000) 38’31”; 18. Colombi (Climb Runners) 38’33”; 19. Arrigoni (Runvard) 38’41”; 20. Paladino (Escape Team) 39’08”.

Donne. 1. Sofia Cafasso (Battaglio Cus Torino) 37’15”; 2. Baretto (Atletica Saluzzo) 38’10”; 3. Pulici (Brontolo Bike) 38’41”; 4. Laino (Brancaleone Asti) 41’39”; 5. Cetro (Atletica Trecate) 42’39”; 6. Picchianti (Atletica Trecate) 43’34”; 7. Baykova (Utlo Events) 44’16”; 8. Bianchini (Brontlo Bike) 44’30”; 9. Dalla Longa (Atletica Trecate) 44’47”; 10. Rabbia (Brancaleone Asti) 45’23”; 11. Squillante (Atletica Trecate) 47’20”; 12. Bedin (Runcard) 49’13”; 13. Gentili (Gao Oleggio) 51’14”; 14. Merlini (Trecate) 51’16”; 15. Savastano (Atletica Trecate) 51’23”; 16. Mirigliani (Pietro Micca Biella) 52’51”; 17. Giusto (Atletica Pinerlo) 53’55”; 18. Linsalata (Buccella Vigevano) 54’04; 19. Zanetti (Circuito Runners) 54’12”; 20. Manera (Runcard) 54’31”.

