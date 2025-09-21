Reale Mutua Torino: nuovo design al Pala Gianni Asti

Reale Mutua Basket Torino è orgogliosa di presentare al proprio pubblico il nuovo design del parquet del Pala Gianni Asti, casa storica del basket torinese, frutto del progetto di rebranding powered by Reale Mutua e realizzato in collaborazione con lo studio artistico torinese Truly Design .

Un design innovativo, pensato per esaltare i colori gialloblù e rendere unica l’esperienza visiva dei tifosi all’interno del palazzetto: linee, forme e dettagli che riflettono l’identità del club e il forte legame con la città di Torino.

Il restyling del campo rappresenta il primo passo di un percorso più ampio di rinnovamento dell’immagine della società, che nel corso della stagione coinvolgerà altri aspetti della comunicazione e della brand identity gialloblù, grazie al supporto del title sponsor Reale Mutua.

Il nuovo parquet verrà presentato al pubblico in occasione della prima giornata di campionato, domenica 21 settembre contro Cividale, quando i tifosi torneranno a riempire gli spalti del palazzetto del Parco Ruffini per sostenere la Reale Mutua Basket Torino.