Bertram Derthona Tortona: grande festa nella giornata di inaugurazione del nuovo Palazzetto

Tanti gli interventi e le iniziative prima della palla a due, a partire dagli interventi del Presidente della FIP Gianni Petrucci, del Sindaco Federico Chiodi e del Vescovo di Tortona, Monsignor Guido Marini. Il momento più emozionante è avvenuto con il taglio del nastro alla presenza dell'intera famiglia Gavio, prima di omaggiare un altro simbolo del Derthona Basket come Luigino Fassino.

I 40 minuti premiano la squadra allenata da Dusko Ivanovic, che si impone con autorità sfruttando una serata complessa dal perimetro per il Derthona. Nella terzultima amichevole prestagionale, prima delle sfide con Varese e Cremona, i padroni di casa vengono sconfitti 75-56.

Una serata difficile al tiro per il Derthona

I Campioni d'Italia partono subito forte, trainati dalle penetrazioni a canestro del neo arrivato Carsen Edwards e dalla fisicità di un pacchetto lunghi da Eurolega. La Virtus scappa sul +11, ma la tripla di capitan Tommaso Baldasso tiene a galla i padroni di casa sul finire del primo quarto.

Dopo l'ottima prova contro Brescia, Dominik Olejniczak (13 punti e 8 rimbalzi) si dimostra cliente scomodo sotto le plance ad inizio secondo quarto, ma la squadra di Ivanovic non perde il controllo. In una serata difficile dal perimetro per il Derthona (3/23), lo stepback dal perimetro di Baldasso chiude il secondo quarto.

La scossa non arriva per la Bertram, che va sotto di 15 punti (47-32) a inizio secondo tempo dopo l'appoggio di Saliou Niang. Tra terzo e quarto quarto, gli uomini di coach Fioretti tentano di riportarsi in partita, anche grazie all'impegno su ambo i lati del campo di Justin Gorham (12 punti e 10 rimbalzi) ma la Virtus non lascia nulla per scontato, trainata dai 14 punti di Edwards.

«Ci abbiamo provato in difesa, ma abbiamo fatto una fatica mostruosa in attacco tra palle perse, scelte sbagliate e tiri sbagliati. Non siamo mai riusciti ad impattare la partita. Una bellissima serata, ci dispiace non essere riusciti a restare in partita» il commento di Mario Fioretti al termine della gara.

Bertram Derthona Tortona – Virtus Olidata Bologna 56-75

Parziali (13-21, 32-42, 44-57)

Tortona: Vital 6, Hubb 9, Gorham 12, Manjon 4, Pecchia N.E, Di Meo N.E, Tandia, Baldasso (C) 8, Olejniczak 13, Biligha, Josovic, Riismaa 4. All. Fioretti.

Virtus: Vildoza 7, Edwards 14, Pajola 7, Niang 6, Accorsi 2, Smailagic 10, Alston 6, Hackett 1, Diarra 2, Jallow 12, Diouf 8, Akele. All. Ivanovic.

Arbitri: Barbiero di Milano, Berlangieri di Milano, Chersicla di Lecco.