S.G. Concordia: terza prova regionale Campionato Individuale Silver LE

Domenica 21 settembre, nel Palazzetto dello Sport di Saint-Vincent, con l’organizzazione della Società Club Des Sports di Aosta, si è svolta la 3^ Prova Regionale del Campionato Individuale Silver LE , ultima Prova Regionale del Campionato LE, che vedrà poi scendere in pedana tutte le ginnaste nell’appuntamento Nazionale della Winter Edition, prevista a Rimini nel mese di dicembre.

A portare in pedana i colori della S.G. Concordia sono state, nella categoria Allieve 5, Chiara Bonora, Elena Romano, allenate dalle tecniche Clara Shermer e Selene Osti, e la ginnasta valdostana Ilenia Molinaro, tesserata con la Società chivassese per l’anno in corso.

Una prova importante per Chiara ed Elena, che hanno gareggiato per la prima volta nel Livello LE, il più alto, dal punto di vista delle richieste tecniche, del Campionato Silver. Anche in questa prova ogni ginnasta ha presentato due esercizi, il cui punteggio si somma per formare la classifica assoluta.

Buoni i piazzamenti delle Concordine nelle classifiche di Specialità, dove Elena ha ottenuto il punteggio più alto al nastro ed il 2° alla palla, piazzandosi 4^ nella classifica assoluta. Chiara ha registrato il 3° punteggio al cerchio ed il 5° alle clavette, con un 6° posto assoluto. Ilenia ha conquistato l’Argento assoluto, con un 1° posto al cerchio ed il 6° alle clavette.

Tutte le ginnaste hanno eseguito dei validi esercizi, apprezzati per l’aderenza alla musica e l’eleganza del maneggio, con margini di miglioramento che potranno essere sfruttati in vista dell’appuntamento Nazionale.