La Reale Mutua Torino inizia con il botto

Un inizio di campionato spumeggiante per la Reale Mutua Basket Torino che apre le danze con una grande vittoria in casa contro la UEB Gesteco Cividale dopo aver rimontato uno scarto di 20 punti. Un avvio timido, quasi timoroso, dei torinesi contro i friulani (una delle squadre più solide del campionato nonostante l’assenza di Deshawn Freeman) è stato poi ribaltato dalla reazione nella seconda metà di gara, con le triple di Tortù e Severini a infiammare il Pala Gianni Asti e poi un Robert Allen da 30 punti a mettere il punto esclamativo.

QUINTETTI

Torino: Schina, Teague, Severini, Allen, Bruttini

Cividale: Redivo, Cesana, Marangon, Ferrari, Berti

Primi minuti di gioco in cui Cividale, già reduce da impegni ufficiali in Supercoppa, riesce ad entrare in ritmo partita prima della Reale Mutua, grazie alle iniziative dei gioiellini Ferrari e Marangon. La strada per Torino si fa subito ripida e in salita: i gialloblù fanno fatica a generare fluidità in attacco, inciampando in diversi errori in costruzione, mentre i friulani vanno a segno anche da tre con Redivo e Mastellari per doppiare i torinesi già alla chiusura del primo quarto: 14-28.

Torino sempre in difficoltà nel secondo quarto: la fase offensiva non è ancora ben oliata, con i gialloblù che fanno una tremenda fatica a trovare la via del canestro, mentre Cividale fa valere la maggiore fisicità e firma un massimo vantaggio sul +20 (17-37). Massone e Teague provano a dare una scossa alla Reale Mutua, ma il gap alla pausa lunga è ancora ampio: 28-43 e squadre negli spogliatoi.

La Reale Mutua rientra in campo con la giusta faccia, a testa alta, provando a rosicchiare lo svantaggio con Severini e Allen: l’and-1 dell’americano vale il ritorno sul -9 (36-45). Cividale continua però a colpire da tre con Redivo e Amici, ma dall’altra parte Robert Allen è definitivamente salito di livello, andando già oltre quota 20 punti: Torino si avvicina fino a raggiungere il singolo possesso di distanza. Alla chiusura del terzo quarto è 58-63 Cividale.

Cividale continua a far male da tre punti: bastano pochi possessi ai friulani per riportarsi sul +10 in apertura di ultimo quarto. Torino però non molla e resta in partita: Allen, Teague e poi due triple consecutive di Lorenzo Tortù per infiammare il “Gianni Asti” con il primo vantaggio torinese sul 75-74 a due minuti dalla fine, poi lo segue Severini con un’altra bomba per costringere coach Pillastrini al timeout sul +5 Torino. Il punto esclamativo è di Robert Allen con la schiacciata per chiudere i conti. Finisce 83-74.

Coach Moretti al termine della partita: «Sono molto contento, la partita si è sviluppata nel modo in cui immaginavo. Era prevedibile un inizio timoroso da parte nostra, siamo andati in difficoltà nel primo tempo, la cosa importante è stata mantenere la calma all’intervallo, pian piano abbiamo ripreso fiducia, abbiamo fatto qualche aggiustamento e siamo riusciti a ribaltare fino al punto esclamativo nel finale».

Reale Mutua Torino - UEB Gesteco Cividale 83-74

Parziali (14-28, 14-15, 30-20, 25-11)

Reale Mutua Torino: Robert Allen 30 (12/17, 0/1), Federico Massone 15 (2/5, 1/4), Lorenzo Tortu' 15 (1/2, 3/6), Macio Teague 13 (4/7, 1/5), Giovanni Severini 6 (0/0, 2/3), Matteo Schina 3 (0/1, 0/3), Umberto Stazzonelli 1 (0/2, 0/0), Davide Bruttini 0 (0/0, 0/0), Marco Cusin 0 (0/0, 0/0), Dario Zucca 0 (0/0, 0/0).

Tiri liberi: 24 / 28 - Rimbalzi: 31 5 + 26 (Robert Allen, Lorenzo Tortu', Macio Teague 6) - Assist: 15 (Federico Massone 5).

UEB Gesteco Cividale: Francesco Ferrari 19 (6/10, 1/3), Lucio Redivo 16 (5/9, 1/6), Martino Mastellari 15 (1/3, 4/6), Leonardo Marangon 7 (2/6, 1/1), Alessandro Amici 7 (0/2, 2/3), Luca Cesana 5 (1/2, 1/1), Eugenio Rota 3 (1/3, 0/5), Matteo Berti 2 (1/4, 0/0), Alessandro Ferrari 0 (0/0, 0/0), Peter Devetta 0 (0/0, 0/0), Giacomo Brizzi 0 (0/0, 0/0).

Tiri liberi: 10 / 13 - Rimbalzi: 26 7 + 19 (Francesco Ferrari 10) - Assist: 14 (Eugenio Rota 5).