Pallapugno: i risultati delle semifinali dei campionati Senior e Giovanili

SERIE A Banca d’Alba - Semifinali (andata)
Terre del Barolo Albese-Alta Langa 11-2
Acqua San Bernardo Subalcuneo-Marchisio Nocciole Cortemilia 3-11
SERIE A Banca d’Alba - Semifinali (ritorno)
Sabato 27 settembre ore 18
a Cortemilia: Marchisio Nocciole Cortemilia-Acqua San Bernardo Subalcuneo
Venerdì 26 settembre ore 20.30
SERIE B - Semifinali (andata)
Castiati Neivese-Gottasecca 10-11
Benese-Bcc Pianfei Pro Paschese 7-11
SERIE B - Semifinali (ritorno)
Domenica 28 settembre ore 15
a Scaletta Uzzone: Gottasecca-Castiati Neivese
Sabato 27 settembre ore 15
a Madonna del Pasco: Bcc Pianfei Pro Paschese-Benese
SERIE C1 - Semifinali (andata)
Spaccio Faccia Vetrerie Giacosa Ceva-Roero Isolamenti Canalese 11-8
Prodeo-Centro Incontri Gallese 2-11
SERIE C1 - Semifinali (ritorno)
Roero Isolamenti Canalese-Spaccio Faccia Vetrerie Giacosa Ceva 1-11
Centro Incontri Gallese-Prodeo 11-0 forfait
SERIE C1 - Finale (andata)
Domenica 28 settembre ore 18
a San Pietro del Gallo: Centro Incontri Gallese-Spaccio Faccia Vetrerie Giacosa Ceva
SERIE C1 - Finale (ritorno)
Da definire
a Ceva: Spaccio Faccia Vetrerie Giacosa Ceva-Centro Incontri Gallese
SERIE C2 - Semifinali (andata)
Monastero Dronero-Subalcuneo 6-11
Pro Paschese B-Virtus Langhe 11-3
SERIE C2 - Semifinali (ritorno)
Subalcuneo-Monastero Dronero 11-10
Virtus Langhe-Pro Paschese B 8-11
SERIE C2 - Finale (andata)
Da definire
Subalcuneo-Pro Paschese B
SERIE C2 - Finale (ritorno)
Da definire
Pro Paschese B-Subalcuneo
FEMMINILE - Finale (andata)
Amici del Castello-San Leonardo 9-7
FEMMINILE - Finale (ritorno)
Giovedì 25 settembre ore 21
a Imperia: San Leonardo-Amici del Castello
UNDER 21 - Semifinali (andata)
Subalcuneo-Araldica Castagnole Lanze 9-3
Peveragno A-Speb 2-9
UNDER 21 - Semifinali (ritorno)
Araldica Castagnole Lanze-Subalcuneo 1-9
Speb-Peveragno A 9-4
UNDER 21 - Finale (andata)
Lunedì 29 settembre ore 21
a Caraglio: Subalcuneo-Speb
UNDER 21 - Finale (ritorno)
Da definire
a San Rocco di Bernezzo: Speb-Subalcuneo
ALLIEVI - Semifinali (andata)
Pro Paschese A-Bubbio 8-3
San Leonardo-Merlese 8-3
ALLIEVI - Semifinali (ritorno)
Sabato 27 settembre ore 18
a Monastero Bormida: Bubbio-Pro Paschese A
Venerdì 26 settembre ore 18
a Mondovì: Merlese-San Leonardo
ESORDIENTI - Semifinali (andata)
Subalcuneo-Ricca 0-7
San Leonardo-Speb 7-3
ESORDIENTI - Semifinali (ritorno)
Venerdì 26 settembre ore 18.30
a Ricca: Ricca-Subalcuneo
Speb-San Leonardo 7-4
ESORDIENTI - Semifinali (spareggio)
Mercoledì 1° ottobre ore 18.30
a Madonna del Pasco: San Leonardo-Speb
PULCINI - Semifinali (andata)
Martedì 23 settembre ore 18
a Imperia: San Leonardo A-San Leonardo B
Ricca-Merlese 7-1
PULCINI - Semifinali (ritorno)
Domenica 28 settembre ore 18
a Imperia: San Leonardo B-San Leonardo A
Venerdì 26 settembre ore 19.30
a Mondovì: Merlese-Ricca
PROMOZIONALI - Semifinali (andata)
Ricca A-Gottasecca 7-1
Pro Paschese A-Don Dagnino 7-6
PROMOZIONALI - Semifinali (ritorno)
Gottasecca-Ricca A 2-7
Don Dagnino-Pro Paschese A 6-7
PROMOZIONALI - Finale (andata)
Da definire
Ricca A-Pro Paschese A
PROMOZIONALI - Finale (ritorno)
Da definire
Pro Paschese A-Ricca A