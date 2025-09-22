Pallapugno: i risultati delle semifinali dei campionati Senior e Giovanili

SERIE A Banca d’Alba - Semifinali (andata)

Terre del Barolo Albese-Alta Langa 11-2

Acqua San Bernardo Subalcuneo-Marchisio Nocciole Cortemilia 3-11

SERIE A Banca d’Alba - Semifinali (ritorno)

Sabato 27 settembre ore 18

a Cortemilia: Marchisio Nocciole Cortemilia-Acqua San Bernardo Subalcuneo

Venerdì 26 settembre ore 20.30

SERIE B - Semifinali (andata)

Castiati Neivese-Gottasecca 10-11

Benese-Bcc Pianfei Pro Paschese 7-11

SERIE B - Semifinali (ritorno)

Domenica 28 settembre ore 15

a Scaletta Uzzone: Gottasecca-Castiati Neivese

Sabato 27 settembre ore 15

a Madonna del Pasco: Bcc Pianfei Pro Paschese-Benese

SERIE C1 - Semifinali (andata)

Spaccio Faccia Vetrerie Giacosa Ceva-Roero Isolamenti Canalese 11-8

Prodeo-Centro Incontri Gallese 2-11

SERIE C1 - Semifinali (ritorno)

Roero Isolamenti Canalese-Spaccio Faccia Vetrerie Giacosa Ceva 1-11

Centro Incontri Gallese-Prodeo 11-0 forfait



SERIE C1 - Finale (andata)

Domenica 28 settembre ore 18

a San Pietro del Gallo: Centro Incontri Gallese-Spaccio Faccia Vetrerie Giacosa Ceva

SERIE C1 - Finale (ritorno)

Da definire

a Ceva: Spaccio Faccia Vetrerie Giacosa Ceva-Centro Incontri Gallese

SERIE C2 - Semifinali (andata)

Monastero Dronero-Subalcuneo 6-11

Pro Paschese B-Virtus Langhe 11-3

SERIE C2 - Semifinali (ritorno)

Subalcuneo-Monastero Dronero 11-10

Virtus Langhe-Pro Paschese B 8-11

SERIE C2 - Finale (andata)

Da definire

Subalcuneo-Pro Paschese B

SERIE C2 - Finale (ritorno)

Da definire

Pro Paschese B-Subalcuneo

FEMMINILE - Finale (andata)

Amici del Castello-San Leonardo 9-7

FEMMINILE - Finale (ritorno)

Giovedì 25 settembre ore 21

a Imperia: San Leonardo-Amici del Castello

UNDER 21 - Semifinali (andata)

Subalcuneo-Araldica Castagnole Lanze 9-3

Peveragno A-Speb 2-9

UNDER 21 - Semifinali (ritorno)

Araldica Castagnole Lanze-Subalcuneo 1-9

Speb-Peveragno A 9-4

UNDER 21 - Finale (andata)

Lunedì 29 settembre ore 21

a Caraglio: Subalcuneo-Speb

UNDER 21 - Finale (ritorno)

Da definire

a San Rocco di Bernezzo: Speb-Subalcuneo

ALLIEVI - Semifinali (andata)

Pro Paschese A-Bubbio 8-3

San Leonardo-Merlese 8-3

ALLIEVI - Semifinali (ritorno)

Sabato 27 settembre ore 18

a Monastero Bormida: Bubbio-Pro Paschese A

Venerdì 26 settembre ore 18

a Mondovì: Merlese-San Leonardo

ESORDIENTI - Semifinali (andata)

Subalcuneo-Ricca 0-7

San Leonardo-Speb 7-3

ESORDIENTI - Semifinali (ritorno)

Venerdì 26 settembre ore 18.30

a Ricca: Ricca-Subalcuneo

Speb-San Leonardo 7-4

ESORDIENTI - Semifinali (spareggio)

Mercoledì 1° ottobre ore 18.30

a Madonna del Pasco: San Leonardo-Speb

PULCINI - Semifinali (andata)

Martedì 23 settembre ore 18

a Imperia: San Leonardo A-San Leonardo B

Ricca-Merlese 7-1

PULCINI - Semifinali (ritorno)

Domenica 28 settembre ore 18

a Imperia: San Leonardo B-San Leonardo A

Venerdì 26 settembre ore 19.30

a Mondovì: Merlese-Ricca

PROMOZIONALI - Semifinali (andata)

Ricca A-Gottasecca 7-1

Pro Paschese A-Don Dagnino 7-6

PROMOZIONALI - Semifinali (ritorno)

Gottasecca-Ricca A 2-7

Don Dagnino-Pro Paschese A 6-7



PROMOZIONALI - Finale (andata)

Da definire

Ricca A-Pro Paschese A

PROMOZIONALI - Finale (ritorno)

Da definire

Pro Paschese A-Ricca A