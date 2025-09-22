Nasce Union Basket Novara: College e San Giacomo insieme per portare la città al vertice della Serie C

Grande entusiasmo e partecipazione alla conferenza stampa di presentazione ufficiale della stagione sportiva 2025/26 di Basket College Novara e Polisportiva San Giacomo , svoltasi a casa dello sponsor Pizza Club No Limits . Un evento che ha registrato il tutto esaurito, con la presenza di famiglie, tifosi, atleti dei settori giovanili e delle prime squadre, testimoniando quanto il movimento cestistico novarese sia ormai vivo più che mai e radicato nella comunità.

Le società protagoniste

Il Basket College Novara, nato nel 1972, in oltre cinquant’anni di storia ha fatto crescere migliaia di bambini e ragazzi, insegnando loro a divertirsi, a coltivare talento e passione per il basket.

Il San Giacomo Femminile, impegnato dal 2013 nella promozione della pallacanestro in rosa, rappresenta oggi un punto di riferimento cittadino e regionale. Insieme, queste due realtà, con il sostegno di Universal Basket, hanno dato vita al progetto Union Basket Novara.

Le parole dei protagonisti

Il presidente del College Andrea Del Conte ha dichiarato:

Il nostro progetto giovanile è un patrimonio per la città, costruito con coraggio, passione e fiducia nei giovani. Grazie alle collaborazioni con San Giacomo, Universal Basket, Basket Vigevano1955 oltre naturalmente alla storica con College Basketball Borgomanero, oggi possiamo dire di aver costruito a Novara il miglior laboratorio di basket rivolto a giovani e giovanissimi degli ultimi trent’anni.»

Il direttore sportivo del San Giacomo, Massimo Ascione, ha dichiarato:

«Sono legato al basket femminile dal 2013, quando abbiamo riportato le ragazze a Novara. Vogliamo offrire loro un ambiente sicuro, accogliente e stimolante, capace di crescere accanto all’attrattiva dell’Igor Volley. L’arrivo di nuove atlete e il ritorno di alcune veterane ci rendono fiduciosi del buon lavoro svolto.»

Il direttore sportivo del College, Dario Corbellini, ha aggiunto:

«Sento forte la responsabilità di questo percorso: finalmente, a Novara, si sta costruendo nella pallacanestro qualcosa di davvero importante per la città.»

Sono poi intervenuti Michele Vecerina, responsabile tecnico del progetto College, e Claudia Parozzi, coach del San Giacomo Femminile, illustrando il lavoro quotidiano su formazione, metodologia, obiettivi e perché no, sogni delle rispettive squadre giovanili.

A chiudere le voci tecniche, il coach della Serie C Basket College Novara Stefano Boselli:

«Siamo consapevoli e ricorderò sempre a questi ragazzi, che ogni volta che giochiamo, ogni azione che costruiamo, rappresentiamo una città importante come Novara. Vogliamo crescere con i giovani e portare con orgoglio il nome di Novara in ogni partita.»

Le due società quindi confermano di essere le prime squadre di Serie C tra le più giovani del campionato: scelta coraggiosa che naturalmente rivendicano come qualità distintiva.

I saluti delle istituzioni

Il Vicesindaco e Assessore allo Sport, Ivan De Grandis, ha portato i saluti della città e i migliori auguri per una stagione positiva, ribadendo che «Union Basket Novara è oggi il movimento cestistico di maggior valore a Novara, motivo di vanto e orgoglio della città».

Per la Provincia di Novara è intervenuta la Consigliera delegata allo Sport, Barbara Pace, che ha elogiato il movimento definendolo «una splendida realtà, attenta ai giovani e ai valori educativi, auspico sempre il massimo supporto delle istituzioni e prometto di venire presto a tifare sugli spalti per stare insieme a tutti voi».