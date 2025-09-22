Storm e Rebelles Pinerolo: le partite del weekend

Il campionato IHL1 si è aperto con grande spettacolo al Cotta Morandini di Torre Pellice, dove i Valpellice Bulldogs hanno ospitato gli Storm per la prima sfida stagionale. Tanta gente sugli spalti, atmosfera carica e partenza col piede giusto per i nostri ragazzi: nel primo periodo è Varacalli a sbloccare il match, firmando lo 0-1 per gli Storm. Nel secondo tempo nulla di fatto, con le difese a prevalere. Nel terzo i Bulldogs trovano la via della rete, ma gli Storm rispondono con autorità: Reynaud, Perrone e Matous vanno a segno e fissano il punteggio sul definitivo 1-4.

Non meno intensa la partita delle Rebelles, impegnate contro i Lakers. Le nostre ragazze hanno messo cuore e determinazione sin dal primo ingaggio, trovando il gol che ha acceso l’entusiasmo nel primo periodo grazie a Kudrnova. Ma le avversarie hanno risposto con esperienza, chiudendo il parziale con tre reti di vantaggio. Il resto della gara è stato un muro contro muro: secondo e terzo tempo a reti inviolate, per un risultato finale di 3-1 che non rispecchia del tutto la grinta messa sul ghiaccio dalle nostre atlete.

Grande festa invece per l’Under 14 degli Storm, protagonisti di una prestazione da applausi contro il Real Torino. Partita dominata in ogni zona del campo e tabellone che parla chiaro: 5-0 secco. Un gol nel primo periodo, due nel secondo e altrettanti nel terzo per un match che resterà nella memoria come un inizio di stagione scintillante.

Un weekend che ci ha regalato emozioni, sudore e orgoglio. Le nostre squadre hanno dimostrato di avere carattere, cuore e tanta voglia di crescere. La strada è lunga, ma i segnali sono chiari: ci aspetta una stagione da vivere tutta d’un fiato.