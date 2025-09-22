Pallapugno, Meeting Giovanile: i risultati di tutte le finali

Giornata di festa e agonismo, domenica 21 settembre, per il Meeting giovanile di pallapugno promosso dalla Fipap. L'apertura, al mattino, è avvenuta nel centro di Cuneo con la sfilata delle 46 squadre in via Roma, alla presenza della vicepresidente Stefania Toselli e di alcuni consiglieri federali, affiancati dall’assessore allo Sport della Città di Cuneo, Valter Fantino e da Mauro Bernardi, componente del Consiglio d'amministrazione della Fondazione Crc che sostiene da sempre l’attività giovanile della Federazione italiana pallapugno.

Poi tutti sul campo, da Caraglio a Monastero di Dronero, da Peveragno a San Rocco di Bernezzo e a San Pietro del Gallo. Le finali si sono disputate tutte nello sferisterio caragliese, seguite dalla premiazione a cui ha partecipato l’assessore allo Sport del Comune di Caraglio, Silvia Pellegrino.

Per quanto riguarda i risultati (elencati sotto), cala il tris il Ricca che vince sia nei Promozionali, sia negli Esordienti con la Pro Paschese, mentre nei Pulcini supera la Merlese. Tra gli Allievi festeggia la San Leonardo che s'impone sulla Pro Paschese, mentre nell’Under 21 vittoria della Subalcuneo sulla Virtus Langhe.