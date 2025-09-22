Pallapugno, Meeting Giovanile: i risultati di tutte le finali

Giornata di festa e agonismo, domenica 21 settembre, per il Meeting giovanile di pallapugno promosso dalla Fipap. L'apertura, al mattino, è avvenuta nel centro di Cuneo con la sfilata delle 46 squadre in via Roma, alla presenza della vicepresidente Stefania Toselli e di alcuni consiglieri federali, affiancati dall’assessore allo Sport della Città di Cuneo, Valter Fantino e da Mauro Bernardi, componente del Consiglio d'amministrazione della Fondazione Crc che sostiene da sempre l’attività giovanile della Federazione italiana pallapugno.
Poi tutti sul campo, da Caraglio a Monastero di Dronero, da Peveragno a San Rocco di Bernezzo e a San Pietro del Gallo. Le finali si sono disputate tutte nello sferisterio caragliese, seguite dalla premiazione a cui ha partecipato l’assessore allo Sport del Comune di Caraglio, Silvia Pellegrino.
Per quanto riguarda i risultati (elencati sotto), cala il tris il Ricca che vince sia nei Promozionali, sia negli Esordienti con la Pro Paschese, mentre nei Pulcini supera la Merlese. Tra gli Allievi festeggia la San Leonardo che s'impone sulla Pro Paschese, mentre nell’Under 21 vittoria della Subalcuneo sulla Virtus Langhe.
I RISULTATI
UNDER 21: Subalcuneo-Virtus Langhe 6-0
SUBALCUNEO: Luca Armando, Nicolò Vit, Alessio Serra, Martina Giubergia (Matteo Re, Federico Folghera). Dt: Mattia Dho.
VIRTUS LANGHE: Alberto Fresia Dotta, Romano Arnulfo, Andrea Baudino, Matteo Chiarla. Dt: Enrico Arnulfo.
Arbitri: Luca Ardissone e Michele Sclavo.
ALLIEVI: San Leonardo-Pro Paschese 7-0
SAN LEONARDO: Mattia Rovere, Mattia Gandolfi, Mirko Perrone, Samuele Gandolfi. Dt: Fabio Ricca.
PRO PASCHESE: Patrick Calandri, Alessandro Baracco, Matteo Vinai, Efrem Mangiapane. Dt: Sergio Gasco.
Arbitri: Salvatore Nasca e Michele Sclavo.
ESORDIENTI: Ricca-Pro Paschese 4-2
RICCA: Andrea Quazzo, Francesco Marenda, Achille Marchisio, Samuele Bertola (Celeste Nada). Dt: Matteo Biestro.
PRO PASCHESE: Michele Roatta, Paolo Peira, Antonio Bonelli, Michele Bongioanni (Matteo Tomatis). Dt: Enrico Bonelli.
Arbitri: Michele Sclavo e Salvatore Nasca.
PULCINI: Ricca-Merlese 3-2
RICCA: Simone Castagnotti, Sebastian Noè, Edoardo Scavino, Gabriele Castagnotti (Christian Sorba, Lavinia Travaglio). Dt: Joseph Morena.
MERLESE: Andrea Dadone, Lorenzo Oreglia, Mattia Rossi, Walae Belcaid (Francesco Manfredi). Dt: Adriano Bovetti.
Arbitri: Bruno Grasso e Gianpiero Artusio.
PROMOZIONALI: Ricca-Pro Paschese 5-3
RICCA: Riccardo Scavino, Leonardo Deabate, Pietro Carbone, Gabriele Noè. Dt: Alberto Rissolio.
PRO PASCHESE: Edoardo Basso, Ettore Vinai, Anna Turco, Emma Bongioanni. Dt: Massimiliano Anfossi.
Arbitri: Gianpiero Artusio e Bruno Grasso.