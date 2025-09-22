BEA Chieri, Erowa September Cup: Leopardi secondi, Area Pro 2020 vince l'edizione 2025

Sabato 20 e domenica 21 settembre 2025, il PalaGialdo di Chieri ha ospitato la nuova edizione della Erowa September Cup 2025. Come da tradizione, per due giorni, quattro squadre pronte a partecipare ai prossimi campionati di Serie C Interregionale e DR1 si sfidano per mettere a punto gli ultimi dettagli in vista dei primi impegni ufficiali. Oltre ai Leopardi di BEA Chieri, questa volta hanno partecipato Carmagnola Dolphins, 5 Pari Torino e Area Pro 2020.

I RISULTATI DEL TORNEO

Dopo un’intensa finale con BEA Chieri, Area Pro 2020 si è aggiudicata il primo posto del torneo (68-70). In una partita combattuta e ad alto ritmo, le squadre si sono più volte alternate al comando e l’incontro si decide solo nei minuti finali, davanti al pubblico del PalaGialdo. Il giorno prima, le finaliste avevano vinto le rispettive semifinali, BEA Chieri con Carmagnola Dolphins (71-54) e Area Pro 2020 con 5 Pari Torino (71-54). Carmagnola Dolphins si è aggiudicata la medaglia di bronzo, superando i torinesi di 5 Pari nella finale per il 3/4 posto (61-54)

RISULTATI

BEA CHIERI – CARMAGNOLA DOLPHINS 71-54

AREA PRO 2020 – 5 PARI TORINO 71-54

CARMAGNOLA DOLPHINS – 5 PARI TORINO 61-54

BEA CHIERI – AREA PRO 2020 68-70

VERSO LA PRIMA DI CAMPIONATO

I Leopardi torneranno in campo domenica 28 settembre 2025, sempre al PalaGialdo, alle 18, per l’esordio stagionale in Serie C Interregionale, con Azimut Vado. Durante l’intervallo della gara, sarà inaugurata ufficialmente la nuova copertura in parquet dell’impianto. Intanto, è ancora aperta la Campagna Abbonamenti Welcome Home, per assicurarsi un posto a tutte le gare casalinghe della Prima Squadra maschile dei Leopardi.