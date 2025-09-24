Bertram Derthona, via al “2 Games Pack”: sconti per le sfide casalinghe con Treviso e Trapani

Per l'esordio in gara ufficiale dei Leoni nel nuovo impianto di domenica 12 ottobre alle ore 18 per la seconda giornata di Serie A Unipol contro la Nutribullet Treviso e anche per la sfida del quarto turno di sabato 25 ottobre alle ore 20:30 contro la Trapani Shark, la Società offre agli appassionati il "2 Games Pack", una speciale scontistica attraverso l'acquisto in combinata dei biglietti delle due partite.

Questo il prezzo complessivo nei diversi settori per le due gare:

- Curva Derthona: 20€ (ridotto U18 e Over 65: 14€)

- Tribune Derthona e Bianconera: 36€ (25€)

- Parterre Derthona e Bianconero: 83€ (57€)

- Parterre Silver: 105€ (74€)

- Parterre Gold: 120€ (83€)

I biglietti sono già in vendita online su derthonabasket.vivaticket.it oppure presso la Segreteria della Facility della Cittadella dello Sport aperta al pubblico dal lunedì al venerdì con orario 10-13 e 14-17. Il sabato sarà possibile acquistare i biglietti presso il Derthona Basket Temporary Store di Via Emilia 130 dalle 10 alle 12:30.