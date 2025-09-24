Biella Motor Team, bene al Rally del Rubinetto

Bella prestazione per la scuderia Biella Motor Team al Rally del Rubinetto che si è svolto lo scorso week end attorno al lago d'Orta. Il sodalizio guidato da Claudio Bergo ha piazzato al nono posto assoluto la Skoda Fabia Rally2 di Michele Andolina e Leo Alberto Moro , mentre appena fuori dalla top ten si sono classificati Valentino Vietti e Luca Ferraris con un'altra vettura boema.

Ottima prova per Massimo Lombardi ed Erika Bologna che sono quindicesimi nella classifica generale e secondi di classe Rally4. Con questo risultato il pilota di Tollegno ha conquistato i punti necessari per bissare la vittoria di classe Rally4 nella Coppa Rally Zona 1 che aveva già vinto lo scorso anno. Il risultato gli permette di accedere alla Finale nazionale che si disputerà al Rally di Messina .

All'arrivo anche il navigatore Nicolò Ciancia Mercandino che correva con Michael Morandi: hanno chiuso cinquantottesimi assoluti e quarti di classe N2 precedendo l'equipaggio della scuderia Biella Motor Team formato da Andrea Dentella e Fabrizio Cerruti Rigozzo , anche loro su una 106. in classe RS16P con una Citroën Saxo hanno chiuso al quarto posto Davide Pantone e Alberto Minacci . Mentre poca fortuna hanno avuto Alberto Corsi e Denise Bolletta che sono stati costretti al ritiro.