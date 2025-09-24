BEA Chieri: Il calendario della Prima Squadra in Serie C Interregionale 2025/26

Nei giorni scorsi, il comitato regionale FIP Piemonte ha ufficializzato il calendario della prima fase del campionato di Serie C Interregionale . BEA Chieri è inserita nel Girone A, con avversarie esperte e ambiziose piemontesi e liguri, in un raggruppamento dove i Leopardi intendono da subito giocare un ruolo da protagonisti.

Le partite casalinghe si giocheranno al PalaGialdo di Chieri (strada San Silvestro 35), ora attrezzato con la copertura in parquet, la domenica alle ore 18, fatta eccezione per i turni infrasettimanali.

L’esordio è fissato al PalaGialdo, domenica 28 settembre, con Azimut Vado. La prima trasferta, il 4 novembre, è in Liguria con Iterglobo Genova. Seguono la gara in casa con Teens Basket Biella, la trasferta con 5 Pari Torino e le gare con Lettera 22 (casa) e Pallacanestro Ciriè (trasferta). Domenica 2 novembre i Leopardi ospitano Biella Next, poi si continua con Campus Piemonte, Area Pro 2020, Aurora Basket Chiavari e il primo derby con Torino Teen Basket (Pala Gialdo, 30 novembre). L’anno termina con le sfide con Arona Basket, Basket Savigliano, Unione sportiva Gino Landini e cui Torino. A gennaio, le ultime sfide del girone d’andata sono con Abet Basket Team e Basket College Novara.

Al termine del girone di ritorno, le prime otto squadre saranno ammesse ai play-off per contendersi il posto disponibile per la promozione in Serie B Interregionale. La nona squadra classificata manterrà di diritto il posto in Serie C Interregionale, mentre le squadre dalla decima alla diciassettesima si sfideranno nei play-out per determinare le due retrocessioni in DR1, dove sarà retrocessa anche la diciottesima classificata.

Di seguito il calendario completo.

Andata:

28/09/2025 : BEA Chieri vs Azimut Vado (18:00, PalaGialdo – Chieri)

: BEA Chieri vs Azimut Vado (18:00, PalaGialdo – Chieri) 04/10/2025 : Interglobo Genova vs BEA Chieri (20:00, PalaDonBosco – Genova)

: Interglobo Genova vs BEA Chieri (20:00, PalaDonBosco – Genova) 12/10/2025 : BEA Chieri vs Teens Basket Biella (18:00, PalaGialdo – Chieri)

: BEA Chieri vs Teens Basket Biella (18:00, PalaGialdo – Chieri) 15/10/2025 : 5 Pari Torino vs BEA Chieri (21:00, PalaMoncrivello – Torino)

: 5 Pari Torino vs BEA Chieri (21:00, PalaMoncrivello – Torino) 19/10/2025 : BEA Chieri vs Lettera 22 (18:00, PalaGialdo – Chieri)

: BEA Chieri vs Lettera 22 (18:00, PalaGialdo – Chieri) 25/10/2025 : Pallacanestro Cirié vs BEA Chieri (21:00, Palestra S Medie – Nole)

: Pallacanestro Cirié vs BEA Chieri (21:00, Palestra S Medie – Nole) 02/11/2025 : BEA Chieri vs Biella Next (18:00, PalaGialdo – Chieri)

: BEA Chieri vs Biella Next (18:00, PalaGialdo – Chieri) 08/11/2025 : Campus Piemonte Basketball vs BEA Chieri (19:00, PalaCampus – Corneliano D’Alba)

: Campus Piemonte Basketball vs BEA Chieri (19:00, PalaCampus – Corneliano D’Alba) 16/11/2025 : BEA Chieri vs Area Pro 2020 (18:00, PalaGialdo – Chieri)

: BEA Chieri vs Area Pro 2020 (18:00, PalaGialdo – Chieri) 22/11/2025 : Aurora Basket Chiavari vs BEA Chieri (20:30, Palazzetto sport Carrino – Chiavari)

: Aurora Basket Chiavari vs BEA Chieri (20:30, Palazzetto sport Carrino – Chiavari) 30/11/2025 : BEA Chieri vs Torino Teen Basket (18:00, PalaGialdo – Chieri)

: BEA Chieri vs Torino Teen Basket (18:00, PalaGialdo – Chieri) 06/12/2025 : Arona Basket vs BEA Chieri (18:00, Palazzetto dello sport – Arona)

: Arona Basket vs BEA Chieri (18:00, Palazzetto dello sport – Arona) 10/12/2025 : BEA Chieri vs Amatori Basket Savigliano (21:15, PalaGialdo – Chieri)

: BEA Chieri vs Amatori Basket Savigliano (21:15, PalaGialdo – Chieri) 13/12/2025 : Us Gino Landini vs BEA Chieri (18:00, Palazzetto dello sport – Lerici)

: Us Gino Landini vs BEA Chieri (18:00, Palazzetto dello sport – Lerici) 21/12/2025 : BEA Chieri vs Cus Torino (18:00, PalaGialdo – Chieri)

: BEA Chieri vs Cus Torino (18:00, PalaGialdo – Chieri) 06/01/2026 : Abet Basket Team vs BEA Chieri (18:00, Palasport – Bra)

: Abet Basket Team vs BEA Chieri (18:00, Palasport – Bra) 11/01/2026: BEA Chieri vs Basket College Novara (18:00, PalaGialdo – Chieri).

Ritorno:

17/01/2026 : Azimut Vado vs BEA Chieri (18:30, PalaGeodetico – Vado Ligure)

: Azimut Vado vs BEA Chieri (18:30, PalaGeodetico – Vado Ligure) 25/01/2026 : BEA Chieri vs Interglobo Genova (18:00, PalaGialdo – Chieri)

: BEA Chieri vs Interglobo Genova (18:00, PalaGialdo – Chieri) 31/01/2026 : Teens Basket Biella vs BEA Chieri (18:30, PalaBiella – Biella)

: Teens Basket Biella vs BEA Chieri (18:30, PalaBiella – Biella) 04/02/2026 : BEA Chieri vs 5 Pari Torino (20:30, PalaGialdo – Chieri)

: BEA Chieri vs 5 Pari Torino (20:30, PalaGialdo – Chieri) 08/02/2026 : Lettera 22 vs BEA Chieri (18:00, Palestra Gramsci – Ivrea)

: Lettera 22 vs BEA Chieri (18:00, Palestra Gramsci – Ivrea) 15/02/2026 : BEA Chieri vs Pallacanestro Cirié (18:00, PalaGialdo – Chieri)

: BEA Chieri vs Pallacanestro Cirié (18:00, PalaGialdo – Chieri) 21/02/2026 : Biella Next vs BEA Chieri (20:30, PalaBiella – Biella)

: Biella Next vs BEA Chieri (20:30, PalaBiella – Biella) 01/03/2026 : BEA Chieri vs Campus Piemonte Basketball (18:00, PalaGialdo – Chieri)

: BEA Chieri vs Campus Piemonte Basketball (18:00, PalaGialdo – Chieri) 07/03/2026 : Area Pro 2020 vs BEA Chieri (19:00, Palasport – Piossasco)

: Area Pro 2020 vs BEA Chieri (19:00, Palasport – Piossasco) 15/03/2026 : BEA Chieri vs Aurora Basket Chiavari (18:00, PalaGialdo – Chieri)

: BEA Chieri vs Aurora Basket Chiavari (18:00, PalaGialdo – Chieri) 21/03/2026 : Torino Teens Basket vs BEA Chieri (21:15, PalaEinaudi – Moncalieri)

: Torino Teens Basket vs BEA Chieri (21:15, PalaEinaudi – Moncalieri) 29/03/2026 : BEA Chieri vs Arona Basket (18:00, PalaGialdo – Chieri)

: BEA Chieri vs Arona Basket (18:00, PalaGialdo – Chieri) 02/04/2026 : Amatori Basket Savigliano vs BEA Chieri (21:15, PalasportFerrua – Savigliano)

: Amatori Basket Savigliano vs BEA Chieri (21:15, PalasportFerrua – Savigliano) 12/04/2026 : BEA Chieri vs Us Gino Landini (18:00, PalaGialdo – Chieri)

: BEA Chieri vs Us Gino Landini (18:00, PalaGialdo – Chieri) 19/04/2026 : Cus Torino BEA Chieri (20:45, PalazzettoCus – Torino)

: Cus Torino BEA Chieri (20:45, PalazzettoCus – Torino) 26/04/2026 : BEA Chieri vs Abet Basket Team (18:00, PalaGialdo – Chieri)

: BEA Chieri vs Abet Basket Team (18:00, PalaGialdo – Chieri) 02/05/2026: Basket College Novara vs BEA Chieri (18:30, PalasportSartorio – Novara).

L’ingresso è soggetto a ticketing ed è già aperta la Campagna Abbonamenti, per assicurarsi un posto a tutte le gare al PalaGialdo.