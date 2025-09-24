Tuttosport.com

Autosped BCC Derthona, test positivo con Geas in vista dell’Opening Day

BCC cresce in vista del campionato con una prova solida contro Geas Sesto San Giovanni. La squadra di Cutugno chiuderà la preseason sabato 27 settembre alla Cittadella dello Sport contro Livorno
2 min
Autosped BCC Derthona, test positivo con Geas in vista dell’Opening Day

Continua il percorso di crescita e di avvicinamento al campionato per l’Autosped BCC Derthona, che nell’antipasto di quella che sarà la sfida dell’Opening Day, gioca una partita concreta e soilida su entrambi i lati del campo contro il Geas Sesto San Giovanni, che rispetto alla gara giocata a Tortona dieci giorni fa rinuncia ancora a Osazuwa, ma recupera Roumy e ha inserito in roster Scott. La squadra allenata da Cutugno, che tiene Toffolo e Arado a riposo precauzionale, tornerà in campo per l’ultimo impegno di preseason sabato 27 settembre alle ore 17 alla Cittadella dello Sport per affrontare Livorno.

Primo periodo di gioco contraddistinto dal grande agonismo e dall’intensità in campo: il Geas lo conduce per larghi tratti e lo chiude in vantaggio 17-13. Nel secondo quarto la difesa Autosped sale di tono e la squadra allenata da Cutugno trova anche maggiore fluidità offensiva, operando il sorpasso nel punteggio e andando all’intervallo avanti 31-36.

Al rientro dagli spogliatoi il BCC produce una ulteriore accelerazione che dilata il gap oltre la doppia cifra, prima che nelle battute conclusive della frazione il Geas riduca a un solo possesso (47-50) il proprio divario. Nell’ultimo quarto, l’Autosped amplia ulteriormente le proprie rotazioni, trovando risposte da tutte le giocatrici impiegate, mantiene il vantaggio e vince 61-66. 

Geas-Autosped BCC Derthona   61-66
Parziali (17-13, 31-36, 47-50)

Geas: Moore 19, Conti 7, Kacerik 6, Trucco, Ostoni, Roumy 3, Attura 6, Cancelli, Cornelie 9, Scott 11. All. Zanotti
BCC Derthona: Dotto, Cocuzza, Kunaiyi, Fontaine, Conte, Lokoka, Leonardi, Suarez, Pysmennyk, Melchiori, Penna. All. Cutugno

