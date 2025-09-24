Autosped BCC Derthona, test positivo con Geas in vista dell’Opening Day

Continua il percorso di crescita e di avvicinamento al campionato per l’Autosped BCC Derthona, che nell’antipasto di quella che sarà la sfida dell’Opening Day, gioca una partita concreta e soilida su entrambi i lati del campo contro il Geas Sesto San Giovanni, che rispetto alla gara giocata a Tortona dieci giorni fa rinuncia ancora a Osazuwa, ma recupera Roumy e ha inserito in roster Scott. La squadra allenata da Cutugno, che tiene Toffolo e Arado a riposo precauzionale, tornerà in campo per l’ultimo impegno di preseason sabato 27 settembre alle ore 17 alla Cittadella dello Sport per affrontare Livorno.