Vialattea e Montgenèvre: una collaborazione consolidata

È stato rinnovato l’accordo di collaborazione tra la Sestrieres S.p.A. e la Régie des Remontées Mécaniques de Montgenèvre. Il 24 settembre si sono incontrati a Claviere i rappresentanti di Vialattea, Bardonecchia Ski e Montgenèvre, unitamente al Presidente dell’Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea ed ai Sindaci del territorio ed è stato ufficializzato il nuovo accordo che regolamenterà le varie attività condivise e le iniziative commerciali definite per la valorizzazione e la promozione del prodotto internazionale . La durata dell’accordo è quinquennale per dare una maggiore stabilità e coerenza a progetti e investimenti a medio termine.

Per Sestrieres SpA sono intervenuti con grande soddisfazione per l’intesa raggiunta il Presidente Giovanni Brasso e l’Amministratore Delegato Luisella Bourlot, mentre per Bardonecchia ha espresso il suo compiacimento l’Amministratore Delegato di Colomion S.p.A. Nicola Bosticco. Per Montgenèvre la parola è andata al Sindaco, Guy Hermitte, al Presidente della Régie Roger Rouaud ed al Direttore Generale Daniel Garcin che hanno ricordato l’importanza della collaborazione italo-francese. Il Presidente dell’Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea, Mauro Meneguzzi ha fatto gli onori di casa.

Il prodotto sci Vialattea Internazionale è sempre molto apprezzato dai clienti che amano spaziare, sci ai piedi, su tutto il comprensorio: oltre 400 km di percorsi sciabili, 70 impianti di risalita, distribuiti su due nazioni. Dall’unione delle due aree sciabili, italiana e francese, nasce la Vialattea, uno dei più grandi comprensori sciistici al mondo che offre la possibilità di spostarsi da una località all’altra assaporando il fascino dell’internazionalità.

Oggi si celebra quasi mezzo secolo di collaborazione, già alla fine degli anni ’70 venne siglato un primo accordo tra le singole località italiane di confine e la francese Montgenèvre per commercializzare un unico skipass internazionale.

Il nuovo accordo, oltre a riconfermare una collaborazione consolidata, amplia ulteriormente le sinergie di commercializzazione del prodotto neve del territorio, contemplando anche l’area sciistica di Bardonecchia Ski. Questo nuovo coinvolgimento, che ha apportato altri 100 km di piste, è stato possibile grazie alla recente acquisizione dell’area sciistica da parte di iCON, lo stesso fondo che detiene la Sestrieres S.p.A.

«Questa rinnovata partnership identifica un'aggregazione tra più aree sciistiche - ha sottolineato Giovanni Brasso, Presidente della Sestrieres Spa - che tocca le varie località della Vialattea italiana, la francese Montgenèvre e da quest'anno anche Bardonecchia, un'unione strategica per il territorio che ci permette di presentarci ai mercati internazionali del turismo della neve con un prodotto sempre più forte e competitivo. Ringrazio i nostri amici francesi per il lavoro che insieme abbiamo portato avanti e per aver condiviso con noi questo percorso di crescita.»

«Il rinnovo dell'accordo tra Sestrieres S.p.A. e la Régie des Remontées Mécaniques de Montgenèvre è il frutto di una collaborazione esemplare che dura da quasi cinquant'anni. Sottolinea la volontà comune di continuare a lavorare insieme per lo sviluppo dei nostri comprensori sciistici in un contesto sempre più competitivo. Questo rapporto di collaborazione consolidato è innegabilmente un punto di forza per affrontare le sfide future del nostro territorio, come i Giochi Olimpici del 2030», ha dichiarato Roger Rouaud, Presidente della Régie Autonome des Remontées Mécaniques de Montgenèvre.

Nuovi vantaggi per i clienti. A partire da quest’inverno anche i possessori di skipass plurigiornaliero da 6 a 15 giorni Bardonecchia Ski, così come avviene per gli stessi skipass Vialattea, potranno disporre di una giornata di sci sulle piste di Montgenèvre. L’iniziativa è reciproca ed i possessori di skipass plurigiornaliero Montiluna-Montgenèvre avranno due giornate di sci nel settore italiano della Vialattea ed una a Bardonecchia.

Per quanto riguarda il prodotto Stagionale è stata riconfermata la commercializzazione dello skipass Vialattea Internazionale valido su tutte le località della Vialattea italiana e sulla francese Montgenèvre. Inoltre, gli skipass Stagionali Vialattea-Bardonecchia e Stagionali Bardonecchia includono 3 estensioni giornaliere su Montgenèvre. Anche gli Stagionali Montiluna-Montgenèvre e gli Stagionali Montgenèvre ricomprendono 3 estensioni giornaliere gratuite valide sul comprensorio di Bardonecchia e 3 in Vialattea.

Sempre nell'ambito degli aspetti commerciali, al fine di valorizzare l'internazionalità del comprensorio Vialattea è stata anche definita una linea operativa per condividere e coordinare specifiche azioni promozionali, riservando particolare attenzione alle iniziative rivolte agli sci club ed ai gruppi.

L’accordo regolamenta anche tutte quelle attività di gestione delle piste e degli impianti di confine. Sul versante italiano del Colletto Verde, grazie all’Unione Montana dei Comuni Olimpici Via Lattea, continuano i lavori relativi alla rilocalizzazione della seggiovia Col Saurel, progetto che permetterà un collegamento in quota diretto con la Francia. Inoltre, sempre nell’ambito dell’accordo di collaborazione, sono in fase di verifica iniziative congiunte che potranno essere realizzate in occasione delle Olimpiadi francesi del 2030, evento che darà visibilità a tutto il territorio, così come a suo tempo avvenuto per le Olimpiadi di Torino 2006.