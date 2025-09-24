Derthona straripante: +54 su Varese nell’amichevole di Varallo Sesia

Torna al successo la Bertram Derthona Tortona nella sesta amichevole del suo precampionato. Nella Palestra Italo Grassi di Varallo Sesia (VC), dove si trova per un mini ritiro di tre giorni, la squadra allenata da Mario Fioretti ha nuovamente la meglio sull’Openjobmetis Varese con un eloquente 116-62, dopo il +20 nel precedente scontro a Tortona nella primissima uscita di Baldasso e compagni della nuova annata.

A segnare la sfida il parziale-record realizzato dai bianconeri tra la seconda parte del primo quarto e l’arrivo dell’intervallo, il 36-0 servito prima per scappare sul +15 alla fine del periodo inaugurale e poi per contribuire a fissare sul tabellone elettronico il +49 con cui le due squadre sono andate negli spogliatoi.

Esordio convincente per Chapman

Tra i Leoni c’è il debutto dell’ultimissimo acquisto Brekkott Chapman, la 29enne ala grande americana arrivata in Italia domenica scorsa e scesa in campo con appena un paio di allenamenti all’attivo con i nuovi compagni. Proprio il suo esordio in campo coincide con il poderoso break della Bertram. Parte tutto dal 16-14 con una tripla di Baldasso, due liberi dello stesso Chapman e due bombe-fotocopia di Riismaa dall’angolo che contribuiscono a favorire il vantaggio in doppia cifra del 10’, 29-14.

Il margine viene ampliato fino al 52-14 con cui i bianconeri scappano definitivamente nel secondo periodo, vinto 40-6 con una difesa asfissiante e i punti di Pecchia (rientrato in campo dopo la sosta ai box delle partite precedenti), Biligha e dell’ispirato Manjon che si vanno ad unire a quelli di Chapman e Baldasso per il 69-20 della pausa lunga.

Nella ripresa il Derthona non si accontenta, dopo un canestro da tre di Vital tocca il +55 in apertura di seconda parte (78-23) e tre azioni vincenti di fila di Chapman, insieme a due liberi sulla sirena di Baldasso, fanno toccare i 60 di scarto a fine terzo, 95-35, che non rappresentano comunque il vantaggio massimo perché nel periodo finale arriva anche il +64 (102-38).

Il prossimo appuntamento per i bianconeri sarà anche l’ultimo della loro preseason, la sfida di sabato 27 settembre alle ore 18 a Soresina (CR) contro la Vanoli Cremona. Poi sarà campionato con la sfida di domenica 5 ottobre al Forum di Assago contro l’EA7 Emporio Armani Milano.

Bertram Derthona Tortona – Openjobmetis Varese 116-62

Parziali (29-14, 69-20, 95-35)

Tortona: Vital 17, Hubb 8, Gorham 16, Manjon 10, Pecchia 7, Chapman 16, Tandia 6, Baldasso 8, Olejniczak 7, Biligha 12, Josovic 3, Riismaa 6. All. Fioretti.

Varese: Alviti 6, Moore 4, Villa, Assui 8, Nkamhoua 22, Librizzi 2, Farias, Ladurner, Moody 3, Bergamin 3, Freeman 14, Prato. All. Kastritis.

Arbitri: Quarta di Torino, Gonella di Genova, Cassina di Desio (MB).