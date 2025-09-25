Asti Padel Teams: Semifinali CSI 2025 

Martedì 23 settembre, sul campo 4 dell’Asti Padel, molto combattuto il primo set tra F.T.P. Soc. Coop. e Addominal, ci sono voluti infatti dodici game per decretare il primo punto a favore di F.T.P. (7-5); meno equilibrata la seconda frazione, il 6-2 finale regala la vittoria definitiva alla squadra che era riuscita a classificarsi al primo posto nel Gold e che quindi accede alla finale per il quinto posto con l’amaro in bocca.

Contemporaneamente sul campo 3 si è svolta invece la semifinale per la “parte alta” del tabellone, quella che ha visto la rivelazione del campionato, Net King Padel del Waya Club, affrontare I Puntazos, non riuscendo però a ripetere la prestazione quasi perfetta dei quarti di finale e dovendo cedere coi risultati di 4-6 e 3-6, lasciando a I Puntazos la loro prima storica vittoria in una semifinale dopo averla raggiunta in tutte le competizioni a squadre finora disputate, sia invernali che estive, ma dovendosi accontentare sempre della finalina di consolazione senza, tra l’altro, raggiungere mai il podio.

Vedi l’incontro integrale: CSI PADEL ASTI – Net King Padel vs I Puntazos

Si è fatta la storia del padel astigiano anche nella serata di mercoledì 24, quando sul campo 3 Arena Padel Team riesce allo stesso tempo battere per la prima volta A-Team in un playoff (6-3/6-1) e costringere questi ultimi a mancare l’appuntamento con la finale iridata, impresa sempre riuscita dal 2023 ad oggi.

Sul campo 4 semifinale consolatoria tra due squadre che, guardando i rispettivi roster, probabilmente avrebbero meritato qualcosa in più, ovvero Those Six e Treni Golf Asti Padel, terminata con la vittoria dei primi grazie al 6-1 del primo set e il 6-2 del secondo.

Atto finale di questa seconda edizione del campionato estivo domenica 28 settembre, quando alle ore 10 vedremo tutti e quattro i campi dell’Asti Padel impegnati con una finale: 100k e Benfatto Smash Team si giocheranno il nono posto sul campo 4, mentre sul 3 vedremo F.T.P. e Those Six sfidarsi per la quinta piazza in una gara che avrebbe potuto tranquillamente valere una medaglia; sul campo 2 Addominal e Treni Golf giocheranno la finale per il settimo posto mentre sul campo 1 si svolgerà la finale per la medaglia di bronzo tra A-Team e Net King Padel. Finalissima per il titolo provinciale alle ore 11:30, sempre sul campo 1, tra I Puntazos e Arena Padel Team, a cui seguiranno le premiazioni.

Le quattro migliori squadre astigiane parteciperanno alle Finali Nazionali di Terni che si svolgeranno tra venerdì 17 e domenica 19 ottobre e che vedrà squadre arrivare da tutta la penisola, come Bolzano, Cuneo, Firenze, Palermo, Reggio Emilia e Verbania, per citarne solo alcune.

Risultati