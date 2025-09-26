’40 Sfumature di biancorosso’: a Castelnuovo la celebrazione dei 40 anni del BCC

Una serata dalle forti emozioni, dai tanti ricordi, dai molti volti che hanno fatto la storia del BCC Derthona Basket. Ieri, giovedì 25 settembre, presso la Sala Pessini a Castelnuovo Scrivia è stato presentata la pubblicazione ’40 Sfumature di biancorosso’, che ripercorre con immagini, testi e tanti momenti indimenticabili un traguardo prezioso e storico per la Società.

Sono stati numerosi i protagonisti di ieri, di oggi e di domani del BCC Derthona Basket che hanno presenziato alla serata, condotta da Alice Pedrazzi, General Manager del BCC. Dopo i saluti istituzionali del padrone di casa, il Sindaco Gianni Tagliani, e di Gianpaolo Mastromarco, Presidente della FIP Piemonte, che ha omaggiato la Società con una targa celebrativa, a prendere la parola sono stati il Presidente Maurizio Sacchi e Luca Giorgi, Amministratore Delegato del gruppo Autosped G, main sponsor del Club. Il Gruppo e la famiglia Gavio, con la loro vicinanza e il loro supporto, rivestono un ruolo fondamentale in quello che oggi è il BCC. La Cittadella dello Sport, e l’Arena inaugurata domenica 21 settembre, rappresentano inoltre degli autentici fiori all’occhiello per tutto il movimento cestistico nazionale.

Il momento centrale della serata, la presentazione della pubblicazione con cui sono stati omaggiati tutti i partecipanti, ha visto i racconti, gli aneddoti e le emozioni di Roberto Fossati, Fabio Colnaghi e Francesco Fornito, che insieme a Maurizio Sacchi, Luciana Rattegni, Marika Maranzana e Franco Balduzzi portano avanti, con passione, impegno, cuore e determinazione rari l’attività del Club. La serata di ieri è stata anche l’occasione per ricordare molte persone, che animate dagli stessi valori, hanno contribuito a rendere il percorso compiuto dal BCC Derthona Basket davvero unico nel corso di questi primi quarant’anni di attività.

La serata ha poi visto gli interventi di coach Orazio Cutugno e della capitana Francesca Melchiori, che hanno omaggiato di una pubblicazione coach Mario Fioretti e il capitano Tommaso Baldasso, intervenuti a loro volta e accompagnati dal Team Manager Tommaso Bergamini in rappresentanza del Derthona Basket.

La festa si è poi conclusa con la presentazione del roster e dello staff della prima squadra del BCC che si appresta ad affrontare il secondo campionato di Serie A1 della sua storia, e dalle tradizionali foto di rito conclusive, alla presenza di tutto il settore giovanile del Club.

Tanti applausi, tanti sorrisi, tante emozioni: la celebrazione dei quarant’anni della Società è stata davvero una grande festa.

Un ringraziamento speciale anche a Marì Botta per l’impegno, lo stile e la dedizione con cui ha curato il rinfresco finale.

Tanti auguri BCC!