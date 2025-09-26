Basket College Novara: nuovo colpo di mercato, arriva Shaquille Hidalgo

Emergenza-Novara in vista della prima giornata: dal Torneo di Legnano due infortuni seri, squadra ridotta e un colpo sul mercato pressochè obbligato. In vista della prima giornata di campionato, il Basket College Novara torna malconcio dal torneo challenge di Legnano. Due gravi infortuni hanno colpito Tommaso De Carlo e Mamadou “Mbaye” Seye, entrambi fermati da sospette lesioni ai legamenti crociati del ginocchio.

Con queste nuove defezioni, salgono a quattro gli effettivi indisponibili per coach Stefano Boselli, considerando che anche Riccardo Cucchi è in fase di recupero e non del tutto arruolabile. A complicare ulteriormente il quadro, Mouhamed Fam resta in attesa, da straniero, del via libera FIBA, mentre si spera di recuperare Gabriele Andretta vittima di attacco influenzale.

La società novarese non è rimasta a guardare e ha reagito prontamente, assicurandosi le prestazioni di Shaquille Quiroz Hidalgo (classe 1994, 188 cm, guardia/play). Giocatore italo-dominicano di grande esperienza nei campionati italiani, Hidalgo ha militato negli ultimi anni in diverse piazze di Serie B come Ruvo, Gallarate, Vicenza, Giulianova e Oleggio, distinguendosi per leadership, solidità difensiva e capacità realizzative.

Il direttore sportivo Dario Corbellini ha commentato così la complessità del momento: «Non avremmo mai voluto tornare sul mercato: tutti in società avevamo puntato su un gruppo giovane, fortemente voluto e costruito con attenzione. Purtroppo, gli infortuni hanno costretto a muoverci. In Shaquille Hidalgo abbiamo trovato una enciclopedia vivente della pallacanestro: un giocatore che oltre a dare profondità e concretezza al nostro gioco potrà rappresentare una figura di valore determinante per la formazione e crescita dei nostri giovani, che avranno l’opportunità di vivere ogni giorno l’esperienza di allenarsi al suo fianco.»

Nonostante le defezioni forzate, la società ribadisce enorme fiducia nell’attuale rosa di giocatori e soprattutto nel grande lavoro tecnico di coach Boselli su cui si pone serena fiducia per un rapido inserimento di Hidalgo e per il recupero progressivo degli infortunati nel corso di questo campionato.

La prima gara ufficiale è casalinga, fissata per sabato alle ore 18:30 al PalaVerdi di Novara dove i Collegiali affronteranno la corazzata Savigliano.