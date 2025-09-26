Dodecarun, domenica si corre la 13ª tappa ad Alluvioni Piovera

Le classifiche del circuito stanno assumendo una fisionomia chiara. In campo maschile Francesco Carrera, vincitore anche domenica scorsa a Cameri, ha portato il margine di vantaggio su Alessandro Cafasso a 81 punti. Tra le donne Sofia Cafasso, anche lei plurivincitrice nelle gare Dodecarun, ha un distacco di 140 punti su Carla Primo, che nelle prove in pista del circuito ha migliorato quattro primati italiani per la categoria over 55 (SF55).

Il circuito Dodecarun prevede venti gare tra pista, strada e cross: la graduatoria sarà stilata calcolando i dodici migliori punteggi. I primi 10 delle classifiche assolute maschili e femminili saranno premiati con una stella Dodecarun (in oro 18k e diamanti con valore a scalare da 6.350 a 1.100 euro). Il montepremi si completa con buoni dal valore complessivo di 15.000 euro per le venti categorie in gara. Complessivamente, Dodecarun mette in palio premi per circa 70.000 euro.

Queste le classifiche dopo dodici prove

UOMINI. 1. Francesco Carrera (Casone Noceto) 747 punti; 2. A. Cafasso (Alpi Apuane) 666; 3. Sovera (Atletica Saluzzo) 601; 4. Arnaudo (Cambiaso Risso Genova) 450; 5. Aimar (Atl. Pinerolo) 338; 6. Zanotti (Atl. Pinerolo) 270; 7. Perardi (Sport Project VCO) 250; 8. Fontana (Fulgor Prato Sesia) e Pazzinetti (Sport Project VCO) 230; 10. Celestre (Atletica Alessandria) 212; 11. Davide Cane (Frecce Bianche) 206; 12. Ferrato (Atletica Saluzzo) 190; 13. Hafid (Atletica Alessandria) 186; 14. Agoglia (Brancaleone Asti) 185; 15. Daniele Cane (Frecce Bianche) 176; 16. Monteforte (Team Peretti) 170; 17. Scabbio (Atletica Novese) 162; 18. Pepe (Bairese) e Mazzucco (Atletica Santhià) 160; 20. Steri (Atletica Santhià) 144. SM35: 1. Carrera 747; 2. Sovera 645; 3. Davide Cane 218. SM40: 1. Arnaudo 522; 2. Santimone 168; 3. Steri 146. SM45: 1. Pignocchino 183; 2. Savino (Pietro Micca Biella Running) e Chiocchi (Borgaretto ’75) 118. SM50: 1. Zanotti 466; 2. Agoglia 253; 3. Scabbio 198. SM55: 1. Cazzato (Run of Made) 120; 2. Crivellari (Accademiatletica) 114; 3. Bocchio (Atletica Novese) 109. SM60: 1. Chiabrera (Brancaleone Asti) 226; 2. Cabella (Run of Made) e Tomaghelli (Atletica Novese) 118; SM65: 1. Zucca 305; 2. Musso (Atletica Saluzzo) 206; 3. Asti (Atletica Novese) 122. SM70: 1. Torti (Verdenero) 110; 2. Grigoletto (Atletica Novese) 106; 3. Adinolfi (Atletica Trecate) 90. SM75+: 1. Sasso (Verdenero) 80; 2. D’Amico (Avis) 70; 3. Marino (Baudenasca) 66.

DONNE. 1. Sofia Cafasso (Battaglio Cus Torino) 867 punti; 2. Primo (Borgaretto ’75) 527. 3. Ferro (Vittorio Alfieri Asti) 462; 4; Rabbia (Brancaleone Asti) 350; 5. Cammaleri (Borgaretto ’75) 305; 6. Laino (Brancaleone Asti) 295; 7. Borello (Atletica Canavesana) 262; 8. Cavalieri (Sisport) 227; 9. Giusto (Atletica Pinerolo) 194; 10. Ierardi (Atletica Levante) e Porello (Battaglio Cus Torino) 190; 12. Menditto (Atletica Alessandria) 176; 13. Vanni (Sport Project VCO), Tagliente (Battaglio Cus Torino), Zampaglione (Battaglio Cus Torino) e Mazzolini (Atletica Verbania) 150; 17. L’Epee (Roata Chiusani) e Picchianti (Atletica Trecate) 140; 19. Gioia (Giannonerunning) 135; 20. Sulis (Brancaleone Asti) 133; 21. Negro (Futuratletica Piemonte), Conoscenti (Atletica Bogaretto) e Cerruti (Sport Project VCO) 130; . SF35: 1. Cerutti 130; 2. Mates (Giannonerunning) 70; 3. Barailler (Pont-Saint.Martin), Di Iorio (Runcard), Repetto (Atletica Novese), Sorici (Grifoni) e Stefani (Brancaleone Asti) 60. SF40: 1. Picchianti 146; 2. L’Epee 140; 3.. Montagner (Atletica Novese) 114; SF45: 1. Laino 313; 2. Gioia 177; 3. Capustin 120. SF50: 1. Ferro 464; 2. Giusto 364; 3. Conoscenti 176. SF5: 1. Primo 462; 2. Rabbia 390; 3. Cammaleri 373; 3. SF60: 1. Definis (Borgaretto ‘75) 178; 2. Re (Azalai) 118; 3. Cassulino (Frecce Bianche) 100. SF65: 1. Sulis 225; 2. Gallia (Verdenero) e Sartorio (Frecce Bianche) 105. SF70: 1. Simoni (Bergamo Stars) 60; 2. Garrasi (San Michele), Haidau (Chierese) e Moroni (Amici Pianezza) 10. SF75+: 1. Monasterolo (Borgaretto ’75) 120. 2. Lambro (Avis Torino) 70; 3. Stefani (Baudenasca) 68.

Classifiche complete su dodecarun e irunning