Basket Torino: Prima trasferta stagionale, Reale Mutua ospite di Cento

Dopo l’esordio vincente al Pala Gianni Asti, la Reale Mutua Basket Torino è pronta per la prima trasferta stagionale, in programma domani, domenica 28 settembre, alle ore 18.00 sul campo della Sella Cento . I gialloblù arrivano a questa sfida con entusiasmo e fiducia, forti del successo nella prima giornata contro Cividale, arrivato al termine di una rimonta spettacolare dopo essere stati sotto anche di 20 lunghezze. Una vittoria che ha acceso il pubblico del “Ruffini” e lanciato nel migliore dei modi la stagione della squadra di coach Moretti.

Protagonista assoluto della serata d’esordio è stato Robert Allen, autore di 30 punti, con una prestazione che gli è valsa la nomina a MVP della settimana da parte della LNP. Ma al di là dei numeri individuali, è stata la reazione collettiva della squadra a segnare il primo messaggio importante della stagione: la Reale Mutua c’è e ha carattere da vendere.

DICHIARAZIONI PREPARTITA

Flavio Bottiroli (assistente allenatore):

«Cento è una squadra molto temibile, che ha confermato l’allenatore, gli americani e gran parte del gruppo dello scorso anno. Questo permette alla squadra di avere già un’identità chiara e un amalgama solido, che la rende davvero pericolosa. Hanno disputato un ottimo precampionato e hanno esordito in campionato battendo una squadra di valore come Livorno. Sappiamo quindi che ci aspetta una trasferta molto difficile, dovremo difendere con intensità per 40 minuti ed esprimere al meglio il nostro gioco. Serviranno energia e concentrazione dall’inizio alla fine.»

Matteo Schina (giocatore):

«Veniamo da una bella vittoria contro Cividale, eravamo partiti un po' con il freno a mano tirato ma poi ci siamo scrollati di dosso l'emozione e siamo riusciti a rimontare in maniera incredibile. Questo ha fatto bene al morale, ci alleniamo con il sorriso ma pur sempre lavorando duramente per migliorare individualmente e come collettivo. Domenica a Cento ci aspetta un'altra battaglia, come lo saranno tutte le prossime partite. Dovremo farci trovare pronti.»

GLI AVVERSARI

La Sella Cento si presenta all’esordio casalingo con grande entusiasmo dopo la vittoria esterna ottenuta sul difficile campo di Livorno. La formazione guidata da coach Emanuele Di Paolantonio ha mantenuto buona parte dell’ossatura dello scorso campionato, garantendosi così continuità e solidità.

Tra le conferme ci sono i due registi Nicola Berdini e Nicolas Tanfoglio, entrambi giovani ma già collaudati, ma soprattutto la coppia di americani formata da Gabe DeVoe e Stacy Davis IV. Quest’ultimo ha iniziato la stagione nel migliore dei modi, con una doppia doppia da 22 punti e 10 rimbalzi che gli è valsa la presenza nel quintetto ideale della prima giornata: giocatore carismatico e amatissimo dal pubblico, Davis unisce fisicità, tecnica e capacità di incidere in più modi.

A completare il roster biancorosso ci sono nuovi elementi di grande esperienza come Luca Conti e Aka Fall, visti di recente anche in Serie A, e l’ex gialloblù Matteo Montano, protagonista lo scorso anno a Torino e ora tra i principali punti di riferimento della Sella Cento. Nel reparto lunghi, spazio importante per Edoardo Tiberti, mentre tra i giovani si segnala Alessandro Scarponi, esterno classe 2004 reduce da un’ottima stagione in Serie B Nazionale, proprio come il coetaneo e pariruolo gialloblù Umberto Stazzonelli.

INJURY REPORT

Assente Matteo Ghirlanda, che prosegue la riabilitazione al ginocchio destro dopo l’intervento al legamento crociato anteriore.

Kesmor Osatwna ha ripreso ad allenarsi gradualmente con il gruppo ma lo staff tecnico ha deciso di tenerlo ancora a riposo anche per la trasferta di Cento, in modo da completare al 100% il processo di recupero dalla distorsione al ginocchio sinistro.

DIRETTA STREAMING

La partita tra Sella Cento e Reale Mutua Basket Torino sarà trasmessa in diretta streaming su LNP Pass (servizio in abbonamento).

Aggiornamenti in tempo reale, quarto per quarto, saranno disponibili sui canali social ufficiali del club: