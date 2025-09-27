Autosped BCC Derthona chiude la preseason vincendo con Livorno

Termina con il successo contro la Jolly Acli Livorno, ambiziosa Società di Serie A2, la preseason dell’Autosped BCC Derthona. La squadra allenata da coach Cutugno, ancora priva di Arado e Toffolo, conduce sin dalle battute iniziali e trova il contributo di tutte le giocatrici impiegate. L’Autosped ora riprenderà gli allenamenti, a partire dai primi giorni della prossima settimana, per prepararsi all’Opening Day di Brescia, tradizionale appuntamento di inizio campionato dove tutte le squadre giocano in un’unica location. L’avversaria sarà il Geas Sesto San Giovanni nella partita di domenica 5 ottobre alle ore 18.15.
Primo quarto di gioco contraddistinto dalla capacità del BCC di trovare soluzioni efficaci al ferro: l’Autosped raggiunge la doppia cifra di vantaggio e chiude la frazione sul 21-10. Nel secondo periodo la gara scorre sugli stessi binari, la squadra allenata da Cutugno allunga sino al 37-20 dell’intervallo.
Al rientro dagli spogliatoi l’Autosped dà ampio spazio alle rotazioni, trova buone risposte da tutte le giocatrici e dilata il gap sino al 62-33 della terza sirena. Nell’ultimo quarto il BCC continua a giocare con intensità su entrambe le metà campo e vince 79-44.
Autosped BCC Derthona-Jolly Acli Livorno 79-44
Parziali (21-10, 37-20, 62-33)
BCC Derthona: Dotto 4, Cocuzza 5, Kunaiyi 18, Fontaine 4, Conte 6, Schiopu, Lokoka 8, Leonardi 5, Suarez 4, Pysmennyk 3, Melchiori 9, Penna 13. All. Cutugno
Livorno: Braccagni, Marangoni, Sammartini 6, Botteghi 13, Sassetti 3, Rinaldi 3, Spagnoli 2, Miccio 8, Poggi 2, Cruz 6. All. Angiolini