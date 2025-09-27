Autosped BCC Derthona chiude la preseason vincendo con Livorno

Termina con il successo contro la Jolly Acli Livorno, ambiziosa Società di Serie A2, la preseason dell’Autosped BCC Derthona. La squadra allenata da coach Cutugno, ancora priva di Arado e Toffolo, conduce sin dalle battute iniziali e trova il contributo di tutte le giocatrici impiegate. L’Autosped ora riprenderà gli allenamenti, a partire dai primi giorni della prossima settimana, per prepararsi all’Opening Day di Brescia, tradizionale appuntamento di inizio campionato dove tutte le squadre giocano in un’unica location. L’avversaria sarà il Geas Sesto San Giovanni nella partita di domenica 5 ottobre alle ore 18.15.