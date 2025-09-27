Note positive per il Derthona: vittoria contro Cremona per chiudere la preseason

Un'amichevole piena di volti familiari per le due squadre, vista la presenza di due ex Vanoli come Paul Biligha e Andrea Pecchia nella Bertram; presente tra i gialloblù anche Ivan Alipiev, aggregato al gruppo squadra bianconero all'inizio di questa preseason. Out Christian Burns e Ousmane Ndiaye nella Vanoli, solamente Arturs Strautins è indisponibile per i bianconeri.

Il Derthona scappa nel finale contro la Vanoli

È subito sfida ad alta quota tra Olejniczak (17 punti) e Anigbogu, che scaldano immediatamente il pubblico con due inchiodate. Il primo quarto si caratterizza per la temporanea apprensione in casa Vanoli per l'infortunio alla caviglia di Durham, che però rientra pochi minuti dopo. È sostanziale equilibrio tra le due squadre nei primi dieci minuti, chiusi con Cremona avanti 26-23.

Richiamato in panchina Baldasso (10 punti), al terzo fallo individuale ad inizio secondo quarto, la Bertram rimane agganciata alla partita con Hubb (7 punti e 4 assist) dall'arco. La Vanoli trova il massimo vantaggio sul +7 (39-32) a metà secondo quarto, ma la squadra di Mario Fioretti reagisce con un 10-4 di parziale, trainata dalle fiammate di Vital (25 punti, 4/6 da tre punti).

Due triple di Veronesi riportano in controllo la Vanoli prima dell'intervallo, da cui la Bertram esce con buone sensazioni: i bianconeri ritrovano il vantaggio sul 57-55 con una tripla dal palleggio di Vital. Il quinto personale di Anigbogu a tre minuti dal quarto quarto condiziona i padroni di casa sotto canestro, ma il il Derthona non riesce a trovare lo strappo decisivo. Il periodo si chiude sul 70-67 bianconero grazie a capitan Baldasso dal perimetro, una scena che si ripresenta a metà quarto quarto.

Seguono minuti solidi del Derthona, trainato dal pick-and-roll tra Manjon (8 punti e 6 assist) e Olejniczak, che inchioda per l'87-79 con 1:35 sul cronometro. L'ultima amichevole prestagionale si chiude con una doppia cifra di vantaggio: ottime sensazioni per il Derthona in vista dell'esordio stagionale contro l'Olimpia Milano, in programma il 5 ottobre alle 16:00.

Vanoli Basket Cremona - Bertram Derthona Tortona 81-94

Parziali (26-23, 50-48, 67-70)

Cremona: Anigbogu 13, Burns N.E., Zanchetta N.E., Willis 11, Jones 7, Casarin 11, Grant 3, Galli N.E., Veronesi 13, Alipiev 9, Durham 12, Ndiaye N.E. All. Brotto.

Tortona: Vital 25, Hubb 7, Gorham 11, Manjon 8, Pecchia, Chapman 4, Tandia N.E., Strautins N.E., Baldasso 10, Olejniczak 17, Biligha 6, Riismaa 6. All. Fioretti.

Arbitri: Barbiero di Milano, Toffali di Monza, Mariotti di Milano.