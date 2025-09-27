Tuttosport.com

Naviga le sezioni

abbonatiLeggi il giornale

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyNote legaliCondizioni generaliPubblicità
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Tuttosport.comTuttosport.com
ABBONATI
LiveLeggi il giornaleABBONATI

Cuneo Volley fa sua la semifinale contro i Lupi Siena

La MA Acqua S.Bernardo Cuneo stacca il pass per la finale 1°-2° posto del Torneo Internazionale “Città di S.Croce” e domani alle 18 scenderà in campo con i francesi dell’Arago de Sète
4 min
Cuneo Volley fa sua la semifinale contro i Lupi Siena

 

 

La MA Acqua S.Bernardo Cuneo in trasferta per il fine settimana a Santa Croce sull’Arno per il 1° Torneo Internazionale “Città di S.Croce” – Memorial Piero Conservi.

I cuneesi hanno dato inizio all’evento sportivo scendendo in campo con i padroni di casa dell’Emma Villas Codyeco Lupi Siena nella prima semifinale del sabato.

Un confronto per nulla scontato contro i toscani che nel secondo set hanno avuto la meglio approfittando prontamente di un momento di difficoltà dei cuneesi. Al termine della quinta settimana di preparazione i progressi della squadra capitanata da Capitan Cavaccini, soprattutto nel gestire le situazioni, sono evidenti e con ulteriore margine di miglioramento. Buone prestazioni alternate ad errori ancora da limare e limitare per arrivare pronti all’inizio del campionato di SuperLega.

I biancoblù con la vittoria per 3-1 si aggiundicano la semifinale e staccano il pass per la Finale contro i francesi dell’Arago de Sète Volleyball che si disputerà domani alle 18 circa, al seguito della finalina 3°-4° posto tra i padroni di casa e il Greenyard Vc Maseeik.

Lo starting six di Cuneo: Baranowicz palleggio, Feral opposto, Codarin e Copelli centro, Sedlacek e Cattaneo schiacciatori; Cavaccini (L).

Coach Petrella schiera: Mastrangelo palleggio, Nelli opposto, Ceban e Compagnoni al centro, Benavidez e Manavinezhad schiacciatori; Piccinelli (L).

A fine test queste le considerazioni di coach Matteo Battocchio: «Mi aspettavo saremmo andati un po’ in difficoltà in alcune situazioni di gioco molto specifiche in cui siamo carenti e in effetti è venuto fuori e siamo stati bravi a capire come gestirle, soprattutto nel cercare una strategia per uscirne. Ci sono ancora momenti nei set in cui concentriamo le cose negative, oggi ha coinciso con alcuni errorini loro e questo ci ha permesso di restare in gara. Però chiaramente quando si alza il livello gli avversari non ti concedono questi “favori”, quindi è un tema sul quale,  seppur siamo cresciuti molto rispetto alle altre due gare disputate, dobbiamo ancora crescere molto. Ben vengano queste gare perché ci costringono a fare delle cose che in allenamento non sono riproducibili».

Prossimo appuntamento dei cuneesi, oltre alla Finale di domani contro l’Arago de Sète, Sabato 4 e Domenica 5 ottobre al PalaPanini di Modena per il 1° Torneo Memorial “Andrea Parenti” nel quale affronteranno i padroni di casa del Modena Volley, Piacenza e Verona. Ingresso a pagamento in prevendita su vivaticket a partire da 10€.

MA Acqua S.Bernardo Cuneo – Emma Villas Codyeco Lupi Siena  3-1
Parziali (25-21/22-25/25-18/25-22)

MA Acqua S.Bernardo Cuneo: Baranowicz, Feral 19, Copelli 8, Codarin 7, Sedlacek 15, Cattaneo 8; Cavaccini (K) (L1); Oberto. N.e. Bonomi , Giraudo , Sala , Colasanti , Zaytsev (L2).

All.: Matteo Battocchio
Aiuto All.: Mauro Rizzo
Aiuto All.: Fabio Genre
Ricezione positiva: 52%; Attacco: 56%; Muri 2; Ace 2.

Emma Villas Codyeco Lupi Siena: Mastrangelo 1, Nelli 13, Ceban 5, Compagnoni 6, Benavidez 19, Manavinezhad 7, Piccinelli (L1); Rocca, Mignano. N.e. Matteini, Bragatto, Randazzo, Bini, Baldini (L2).

All.: Francesco Petrella.
II All.: Matteo Morando.
Ricezione positiva: 49%; Attacco: 49%; Muri 5; Ace 2.

Durata set: 26’, 26’, 23’, 27’. 
Durata totale: 102’.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Piemonte News