Fitarco: Mijno d’argento nel mixedteam

A Gwangju (Korea) si chiude anche la stagione outdoor targa ParaArchery con l’appuntamento più atteso, i Campionati del Mondo 2025 che riportano i migliori arcieri paralimpici sulla linea di tiro a distanza di appena un anno dall’appuntamento di Parigi 2024. Non poteva mancare la presenza in azzurro di Elisabetta Mijno (Arcieri delle Alpi). Tante le sfide giocate alle frecce di spareggio, che alla fine consegnano solamente una medaglia (delle tre disponibili) alla torinese, nel mixedteam.
La coppia di campioni paralimpici, Mijno-Travisani, dopo aver concluso la qualifica in seconda posizione e aver siglato il nuovo record europeo (1.283 punti contro i 1.264 precedenti), viene fermata solamente in finale e solamente alle frecce di spareggio contro la Mongolia (Demberel/Namjilmaa): 20-19 per gli asiatici che trovano lo score perfetto, lasciando così agli azzurri la medaglia d’argento.
Nell’individuale, dopo aver ottenuto la prima posizione al termine delle 72 frecce (641 punti), l’azzurra viene fermata in semifinale dalla cinese Gao (4-6) ed è nuovamente lo spareggio a premiare l’avversaria nella finalina per il bronzo: il nove dell’altra cinese Wang è più vicino al centro di Mijno che si ferma così ai piedi del podio.
Medaglia di legno anche nella sfida a coppie, assieme alla compagna di nazionale Floreno: il duo azzurro forte della seconda posizione in qualifica viene fermato prima in semifinale dalla Mongolia (2-6) e poi nella finalina per il terzo posto dalla Cina (0-6).
