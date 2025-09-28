Fitarco: i risultati dei Campionati Italiani Campagna

Un ultimo intenso fine settimana che chiude di fatto la stagione outdoor federale: si sono svolti a Città della Pieve (PG) i Campionati Italiani Tiro di Campagna 2025. Come da tradizione nella specialità giocata tra i percorsi boschivi e le suggestive finali nel centro città, ampio spazio per i successi degli arcieri piemontesi in gara, nelle quattro divisioni.
Marco Morello (Aeronautica/Arcieri Iuvenilia) conquista il bronzo assoluto ricurvo maschile battendo in finale Gregori (59-54). Al femminile, si ferma solo in finale il cammino di Anna Botto (Arcieri delle Alpi), battuta 48-53 da Doretto. È un derby tutto degli Arcieri delle Alpi la finale assoluta compound maschile, che vede trionfare 70-62 Marco Bruno (anche Fiamme Azzurre) su Mattia Vieceli.
Al femminile, trionfa Francesca Aloisi (Arcieri Iuvenilia) su Rocca (70-66), mentre il terzo posto lo conquista Irene Franchini (Fiamme Azzurre/Arcieri delle Alpi).
Basta un punto di vantaggio (52-51) a Giuseppe Seimandi (Fiamme Azzurre/Arcieri delle Alpi) per conquistare il titolo nell’arco nudo maschile sul compagno di nazionale Barbieri.
Al femminile, Elisa Medico (Arcieri delle Alpi) si arrende solamente alla pluri-campionessa Noziglia, 45-55.
Gli Arcieri delle Alpi conquistano anche il titolo e il bronzo nel longbow maschile grazie ai successi di Danilo Fornasier che batte in finale Ambrosi (50-46) e Enzo Lazzaroni, vincente nella finalina 41-30.
Nelle sfide mixedteam, argento per gli Arcieri Iuvenilia nel ricurvo (Rolando, Morello) e nel compound (Aloisi, Aloisi).
Nel compound trionfa, proprio nel derby piemontese, il duo degli Arcieri delle Alpi (Bruno, Franchini).
Titolo italiano per gli Arcieri delle Alpi anche nell’arco nudo (Medico, Seimandi) e nel longbow (Giordano, Lazzaroni).
Il derby tra gli Arcieri delle Alpi (Bruno, Dezani, Seimandi) e gli Arcieri Iuvenilia (Aloisi, Costantino, Morello) si ripropone anche nella finale a squadre maschile, dove i primi si impongono 59-56.
Argento invece per la squadra femminile degli Arcieri delle Alpi (Botto, Franchini, Medico).
--
Risultati completi a questo link.