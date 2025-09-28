Cafasso e Primo vincono a Piovera e consolidano il secondo posto nella classifica Dodecarun

Sullo scenografico percorso con partenza e arrivo al Castello di Piovera, Alessandro Cafasso e Carla Primo non hanno avuto problemi ad imporsi sui 12 chilometri della prova, facendo gara di testa dal primo all’ultimo metro. «Sono andata con il mio passo – ha detto Primo, che nelle prove in pista del Dodecarun ha migliorato quattro primati italiani della categoria SF55 – Ero un po’ appesantita dalla fatica di domenica scorsa, quando nella prova di Beinasco una segnalazione sbagliata mi ha costretto a percorrere 600 metri in più. Ma la bellezza del tracciato mi ha fatto dimenticare la fatica».

Lotta accesa, invece, per la seconda piazza: in campo maschile il ventitreenne pinerolese Giacomo Aimar ha sfruttato un’indecisione sul tracciato di Beniamino Sovera per staccarlo nel finale. Tra le donne testa a testa tra Monika Jacubowska e Debora Ferro, con la prima a precedere la rivale di una decina di secondi.

Alessandro Cafasso e Carla Primo hanno ridotto il gap che li separa dai leader della classifica, che possono contare ancora su un buon margine di vantaggio: 21 punti per Francesco Carrera, addirittura 80 per Sofia Cafasso. Domenica 12 ottobre la quattordicesima tappa, a Novi Ligure per una dieci chilometri certificata Fidal.

Il circuito Dodecarun prevede venti gare tra pista, strada e cross: la graduatoria sarà stilata calcolando i dodici migliori punteggi. I primi 10 delle classifiche assolute maschili e femminili saranno premiati con una stella Dodecarun (in oro 18k e diamanti con valore a scalare da 6.350 a 1.100 euro). Il montepremi si completa con buoni dal valore complessivo di 15.000 euro per le venti categorie in gara. Complessivamente, Dodecarun mette in palio premi per circa 70.000 euro.

Questi i risultati della gara di Provera

Uomini. 1. Alessandro Cafasso (Alpi Apuane) 40’49”; 2. Aimar (Atletica Pinerolo) 42’06”; 3. Sovera (Atletica Saluzzo 42’29”, 4. Curatitoli (Fulgor Prato Sesia) 42’40”; 5. Romagnolo (Atletica Novese 43’00”); 6. Zuliani (Brancaleone Asti) 43’01”; 7. Scabbio (Atletica Novese) 43’27”; 8. Parodi (Maratoneti Genovesi) 43’30”; 9. Martinotti (Verdenero) 44’39”; 10. Wu (Acquirunners) 66’13; 11. Robiola (Frecce Bianche) 46’33”; 12. Dispensa (Atletica Novese) 47’12”; 13. Desana (Frecce Bianche) 47’28”; 14. Generale (Atletica Alessandria) 48’04”; 15. Delfino (Frecce Bianche 48’13”); 16. Costa (Frecce Bianche) 48’15”; 17. Celestre (Atletica Alessandria) 48’23”; 18. Zanotti (Atletica Pinerolo) 48’35”; 19. Vignale (Runcard) 48’40”; 20. Lavezzato (Pietro Micca Biella Running) 48’47”:

Donne. 1. Carla Primo (Borgaretto ‘75) 45’13”; 2. Jacubowska (Atletica Novese) 47’36”; 3. Ferro (Vittorio Alfieri Asti) 47’47”; 4. Laino (Brancaleone Asti) 50’50”; 5. Conoscenti (Borgaretto ‘75) 51’39”; 6. Cammaleri (Borgaretto ‘75) 52’08; 7. Bonafè (Atletica Alessandria) 52’43”; 8. Mocci (Bio Correndo Avis) 55’57”; 9. Fossa (Atletica Novese) 56’17”; 10. Ricaldone (Biocorrendo Avis) 59’53”; 11. Loiacono (Escape Team Vigevano) 1.01’35”; 12. Graci (Atletica Novese) 1.01”35; 13. Chindemi (Runcard) 1.01”36; 14. Favaglioni (Biocorrendo Avis) 1.03’08”, 15. Gerbi (Frecce Bianche) 1.03’10”; 16. Pasquino (Ferrero) 1.03’40”; 17. Zerbetto (Biocorrendo Acis) 1.03’43”; 18. Giusto (Atletica Pinerolo) 1.05’33”; 19. Villabruna (Trinese) 1’05”48; 20. Orsini (Run of Made) 1.06’36”.

Queste le classifiche del circuito Dodecarun dopo tredici prove

Uomini. 1. Francesco Carrera (Casone Noceto) 747 punti; 2. A. Cafasso (Alpi Apuane) 726; 3. Sovera (Atletica Saluzzo) 657; 4. Arnaudo (Cambiaso Risso Genova) 450; 5. Aimar (Atl. Pinerolo) 396; 6. Zanotti (Atl. Pinerolo) 296; 7. Perardi (Sport Project VCO) 250; 8. Celestre (Atletica Alessandria) 240; 9. Fontana (Fulgor Prato Sesia) e Pazzinetti (Sport Project VCO) 230;

Donne 1. Sofia Cafasso (Battaglio Cus Torino) 867 punti; 2. Primo (Borgaretto ’75) 587. 3. Ferro (Vittorio Alfieri Asti) 518; 4. Cammaleri (Borgaretto ’75) 355; 5. Rabbia (Brancaleone Asti) 350; 6. Laino (Brancaleone Asti) 349; 7. Borello (Atletica Canavesana) 262; 8. Cavalieri (Sisport) 227; 9. Giusto (Atletica Pinerolo) 220 ; 10. Ierardi (Atletica Levante) e Porello (Battaglio Cus Torino) 190;

Classifiche complete su dodecarun e irunning