Reale Mutua Torino convincente anche in trasferta

È una bella Reale Mutua anche fuori casa. Dopo la vittoria in rimonta all’esordio in campionato contro Cividale al Pala Gianni Asti, i gialloblù di coach Moretti trovano il successo anche in occasione della prima sfida in trasferta della stagione, contro la Sella Cento di coach Di Paolantonio e dell’ex Matteo Montano. Una seconda vittoria in altrettante partite che arriva in modo ben diverso dall’esordio con la UEB Gesteco: Torino infatti, a differenza di quanto accaduto una settimana fa sul proprio campo, è stata avanti nel punteggio per tutti i 40 minuti, mantenendo il controllo del gioco con le prove individuali di Massone (19 punti) e Teague (18), ma anche grazie alla lotta a rimbalzo vinta nettamente dai gialloblù con il solito contributo nel pitturato di Allen (doppia-doppia da 13 punti e 10 rimbalzi). Il risultato è una netta vittoria per 66-82, che lancia Torino a punteggio pieno dopo due partite e verso un doppio appuntamento in casa nei prossimi due impegni di campionato con Pistoia (5 ottobre) e Livorno (12 ottobre).

QUINTETTI

Cento: Berdini, DeVoe, Conti, Davis, Tiberti

Torino: Schina, Teague, Severini, Allen, Bruttini

Parte forte la Reale Mutua trascinata da un ispiratissimo MaCio Teague, già in doppia cifra nel primo quarto, mentre dall’altra parte però i torinesi devono prendere le misure sui pick and roll tra DeVoe e Tiberti. Col passare dei minuti gli uomini di coach Moretti alzano il livello di attenzione difensiva e prendono il controllo del punteggio, chiudendo la prima frazione sul 15-22 dopo aver toccato anche la doppia cifra di vantaggio.

Reale Mutua sempre alla guida del punteggio nel secondo quarto: le percentuali al tiro sono molto basse su entrambi i lati del campo, ma il contributo a rimbalzo d’attacco di Bruttini e Allen permette ai gialloblù di tenere a distanza i padroni di casa fino al 34-41 alla pausa lunga.

Inizio di terzo quarto piuttosto complicato della Reale Mutua, con Cento che sembra aver trovato le contromisure su Teague, grazie a un ottimo impatto difensivo di Conti, e i gialloblù che continuano a litigare con il ferro dalla lunga distanza. La Sella ne approfitta e si avvicina fino a toccare il singolo possesso di svantaggio con Berdini e Davis. Coach Moretti chiama timeout e riesce ad adottare il giusto assetto tattico per ritoccare anche il +10, con Massone in appoggio a Schina, e Allen ad attirare l’attenzione su di sé nel pitturato, per creare poi lo spazio per i tiratori Zucca e Tortù. All’ultima pausa Torino è avanti 48-57.

Torino continua a spingere sull’acceleratore con Massone a dettare i ritmi del gioco: l’ex JuVi Cremona fa molto male ai padroni di casa, in avvicinamento a canestro ma anche dalla distanza. I gialloblù toccano così il massimo vantaggio sul 52-64, con timeout necessario per coach Di Paolantonio. Torino è in grande fiducia, con un’ottima attenzione difensiva di squadra per lanciare poi la transizione: il gap aumenta fino al +18 con Massone sempre in cattedra e Teague di nuovo in ritmo. Ormai la partita è in archivio e i due punti in cassaforte: Torino fa 2 su 2, il risultato finale è 66-82.

Coach Paolo Moretti in sala stampa dopo la partita:«Sono molto contento, soddisfatto della partita che abbiamo fatto perché è sembrata una partita facile ma non lo è stata, anche se abbiamo sempre guidato. Dopo la nostra grande partenza, abbiamo resistito alle loro spallate e al grande rientro di Cento nel terzo quarto, siamo riusciti a tenere il controllo sulla partita e la testa sul piano della partita. Questo è un merito soprattutto per il fatto che lo abbiamo fatto in un campo molto caldo contro una squadra in salute, ben allenata e organizzata. Questo dà ancora più valore alla nostra vittoria che, a mio avviso, è stata veramente eccellente. Per questo faccio i complimenti ai miei ragazzi, straordinari. Sono molto orgoglioso e felice di questa vittoria».

Sella Cento - Reale Mutua Torino 66-82

Parziali (15-22, 19-19, 14-16, 18-25)

Sella Cento: Stacy Davis IV 15 (3/9, 1/4), Edoardo Tiberti 13 (6/7, 0/2), Luca Conti 9 (4/4, 0/0), Gabe Devoe 9 (1/5, 1/4), Nicola Berdini 8 (4/5, 0/3), Massimiliano Moretti 6 (3/4, 0/0), Abdel Fall 4 (2/6, 0/1), Nicolas Tanfoglio 2 (1/1, 0/2), Matteo Montano 0 (0/3, 0/3), Alessandro Scarponi 0 (0/0, 0/0), Riccardo Piazzi 0 (0/0, 0/0), Leonardo Guerrieri 0 (0/0, 0/0). Tiri liberi: 12 / 15 - Rimbalzi: 27 5 + 22 (Stacy Davis iv 6) - Assist: 14 (Gabe Devoe 5).

Reale Mutua Torino: Federico Massone 19 (6/12, 1/3), Macio Teague 18 (7/14, 1/2), Robert Allen 13 (5/11, 0/1), Davide Bruttini 7 (3/4, 0/0), Lorenzo Tortu' 7 (2/3, 1/4), Matteo Schina 6 (2/4, 0/4), Dario Zucca 5 (1/1, 1/2), Giovanni Severini 3 (0/2, 0/2), Marco Cusin 2 (1/2, 0/0), Umberto Stazzonelli 2 (1/3, 0/0). Tiri liberi: 14 / 15 - Rimbalzi: 40 14 + 26 (Robert Allen 10) - Assist: 10 (Federico Massone, Robert Allen 4).