Arena Padel Team trionfa nel campionato provinciale CSI 2025

Nella finale di domenica 28 delle ore 11:30 sul campo 1 del circolo Asti Padel, Arena Padel Team ha avuto la meglio su I Puntazos in una gara che ha richiesto lo svolgimento del “super tie-break” finale, ovvero un gioco secco ai 10 punti, col cambio ogni due servizi, che si rende necessario in caso di pareggio dopo i primi due set disputati.

Nella prima frazione di gioco la coppia Alafleur/Greco prova subito ad imporre il proprio gioco contro Davide Incarnato e Alberto Ruscalla, anche se il risultato è sempre in bilico fino alla fine quando però Arena riesce a portare a casa il primo punto vincendo 6-3.

Nel secondo set Chino sostituisce Greco mentre Nicolò Pivato entra per Ruscalla, con I Puntazos che schierano così in campo la coppia più efficace: la mossa si rivela giusta è, non senza difficoltà, il 4-6 finale riporta in pareggio il conteggio dei set e costringe le squadre alla “cinica lotteria” del super tie-break.

A sfidarsi sono quindi le due coppie vincenti: da una parte Alafleur/Greco, dall’altra Incarnato/Pivato. Parte subito forte Arena con un bel 4-0, quando arriva il primo punto anche per I Puntazos che replicano sul 5-2 ma da qui in poi non segneranno più, lasciando il trofeo agli avversari col risultato finale di 10-2.

Vedi l’incontro integrale su Youtube (a seguire premiazioni): CSI PADEL ASTI – I Puntazos vs Arena Padel Team

Novanta minuti prima, nella finale per il terzo posto giocata alle ore 10 sul campo 2, il terzetto Emiliano Busato, Martin “Tincho” Domingorena e Simone Porcellana dell’A-Team regolava Luca Bonaldo, Alberto Concetti e Andrea Giugliano di Net King Padel: il team del circolo Waya Padel, privo del “pezzo da novanta” Marco Concetti, non ha quasi mai impensierito gli argentini di capitan Danilo Draetta (oggi grande assente), se non nel primo set, quando Concetti/Giugliano sono riusciti a recuperare da 0-3 a 3-3, lasciando però altri tre giochi alla coppia Busato/Porcellana. Nel secondo set i cambi Domingorena per Busato e Bonaldo per Giugliano non hanno modificato il punteggio finale, col secondo 6-3 che regalava ad A-Team la medaglia di bronzo.

Contemporaneamente sul campo 1 si è invece disputata l’altra gara di giornata, ovvero la finale per il quinto posto tra F.T.P. Soc. Coop. e Those Six, due illustri escluse dalle final four. Nel primo set ottima prestazione della coppia Fasolin/Varaldi (FTP) che ha vinto per 6-4 contro Philippe Armosino e Christian Garena, ma i Those Six hanno in seguito ribaltato la situazione 4-6 grazie all’ingresso di Federico Labate per Garena: nulla da fare per la coppia collaudata Manlio Liuni e Nuccio Montalbano che è rimasta in campo anche per il super tie-break decisivo, nuovamente vinto però da Armosino/Labate col risultato di 10-5.

Assegnate a tavolino le altre finali in programma, questa quindi la graduatoria finale:

1)Arena Padel Team: campione provinciale CSI Asti 2025 (qualificata alle Finali Nazionali cat. Elite)

2)I Puntazos: vice campione provinciale (qualificata alle Finali Nazionali cat. Elite

3)A-Team: qualificata alle Finali Nazionali cat. Pro

4)Net King Padel: qualificate alle Finali Nazionali cat. Pro

5)Those Six

6)F.T.P. Società Cooperativa

7)Treni Golf Asti Padel

8)Addominal

9)100k

10)Benfatto Smash Team (unica squadra extra-provincia, da Casale Monferrato)

11)Costa Barber Shop 1973 (ritiratasi nella Seconda Fase).

Al termine della concitata finale si sono quindi svolte le premiazioni tenute dal presidente del CSI di Asti Beppe Basso, accompagnato dal curatore della competizione Chicco Pellitteri e dal responsabile dell’attività sportiva Ferruccio Calloni, ai quali si è aggiunto l’assessore alla sicurezza e all’ambiente Luigi Giacomini, in rappresentanza della Città di Asti, che ha premiato con le medaglie gentilmente offerte dalla Banca di Alba le prime tre squadre classificate, mentre la squadra vincitrice, oltre alla medaglia d’oro, ha anche ricevuto il trofeo “Errebi Mobility” e le magliette offerte dallo sponsor che serviranno come “divisa ufficiale” per la migliore squadra astigiana alle Finali Nazionali.

Appuntamento quindi al 17, 18 e 19 ottobre in quel di Terni, dove le prime quattro classificate sfideranno compagini provenienti da tutta Italia insieme ad altre due rappresentative astigiane della categoria Misto, ovvero Beverly Hills 14100 e YounGolf, già presenti nell’edizione 2024.

Nel frattempo il CSI di Asti si prepara per il campionato invernale, l’Asti Padel Teams 2025/2026, ovvero la competizione di padel a squadre, giunta alla terza edizione, che “scalda” i circoli del nostro nel periodo che va da novembre a marzo, con finali in aprile. Nel mese successivo ripartirà invece l’estivo, quello che porterà alle Finali Nazionali del 2026 che, dopo il biennio di Asti (2022-2023) e quello di Terni (2024-2025) approderà in una nuova sede ancora da stabilire.

Risultati completi