Pallapugno: il punto sui campionati senior e giovanili

SERIE A Banca d’Alba - Semifinali (andata)
Terre del Barolo Albese-Alta Langa 11-2
Acqua San Bernardo Subalcuneo-Marchisio Nocciole Cortemilia 3-11
SERIE A Banca d’Alba - Semifinali (ritorno)
Alta Langa-Terre del Barolo Albese 2-11
Marchisio Nocciole Cortemilia-Acqua San Bernardo Subalcuneo 11-2
SERIE A Banca d’Alba - Finale (andata)
Sabato 4 ottobre ore 14.30
ad Alba: Terre del Barolo Albese-Marchisio Nocciole Cortemilia
SERIE A Banca d’Alba - Finale (ritorno)
da definire
a Cortemilia: Marchisio Nocciole Cortemilia-Terre del Barolo Albese
SERIE B - Semifinali (andata)
Castiati Neivese-Gottasecca 10-11
Benese-Bcc Pianfei Pro Paschese 7-11
SERIE B - Semifinali (ritorno)
Gottasecca-Castiati Neivese 11-5
Bcc Pianfei Pro Paschese-Benese 11-3
SERIE B - Finale (andata)
Domenica 5 ottobre ore 15
a Scaletta Uzzone: Gottasecca-Bcc Pianfei Pro Paschese
SERIE B - Finale (ritorno)
da definire
a Madonna del Pasco: Bcc Pianfei Pro Paschese-Gottasecca
SERIE C1 - Finale (andata)
Centro Incontri Gallese-Spaccio Faccia Vetrerie Giacosa Ceva 5-11
SERIE C1 - Finale (ritorno)
Sabato 4 ottobre ore 18
a Ceva: Spaccio Faccia Vetrerie Giacosa Ceva-Centro Incontri Gallese
SERIE C2 - Finale (andata)
Pro Paschese B-Subalcuneo 4-11
SERIE C2 - Finale (ritorno)
Sabato 4 ottobre ore 15
a Caraglio: Subalcuneo-Pro Paschese B
FEMMINILE - Finale (andata)
Amici del Castello-San Leonardo 9-7
FEMMINILE - Finale (ritorno)
Mercoledì 1° ottobre ore 21
a Imperia: San Leonardo-Amici del Castello
UNDER 21 - Finale (andata)
Lunedì 29 settembre ore 21
a Caraglio: Subalcuneo-Speb
UNDER 21 - Finale (ritorno)
Da definire
a San Rocco di Bernezzo: Speb-Subalcuneo
ALLIEVI - Semifinali (andata)
Pro Paschese A-Bubbio 8-3
San Leonardo-Merlese 8-3
ALLIEVI - Semifinali (ritorno)
Bubbio-Pro Paschese A 8-3
Merlese-San Leonardo 6-8
ALLIEVI - Semifinali (spareggio)
Martedì 30 settembre ore 18
a Dogliani: Pro Paschese A-Bubbio
San Leonardo in finale
ESORDIENTI - Semifinali (andata)
Subalcuneo-Ricca 0-7
San Leonardo-Speb 7-3
ESORDIENTI - Semifinali (ritorno)
Ricca-Subalcuneo 7-2
Speb-San Leonardo 7-4
ESORDIENTI - Semifinali (spareggio)
Mercoledì 1° ottobre ore 18.30
a Madonna del Pasco: San Leonardo-Speb
Ricca in finale
PULCINI - Semifinali (andata)
San Leonardo A-San Leonardo B 7-3
Ricca-Merlese 7-1
PULCINI - Semifinali (ritorno)
San Leonardo B-San Leonardo A 2-7
Merlese-Ricca 1-7
PULCINI - Finale (andata)
Sabato 4 ottobre ore 15
a Ricca: Ricca-San Leonardo A
PULCINI - Finale (ritorno)
da definire
a Imperia: San Leonardo A-Ricca
PROMOZIONALI - Finale (andata)
Pro Paschese A-Ricca A 2-7
PROMOZIONALI - Finale (ritorno)
Sabato 4 ottobre ore 17
a Ricca: Ricca A-Pro Paschese A