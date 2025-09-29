Eurogymnica: Otto titoli regionali e tante medaglie per le EGirls

Un'Eurogymnica ancora in fase di rodaggio ha comunque fatto man bassa di allori con le sue EGirls che nella tappa settimese sono salite 16 volte sul podio piemontese nelle differenti categorie, conquistando 8 titoli regionali.

Alla veterana Stefania Straniero va l'onore di aprire l'elenco delle medagliate, con i suoi due titoli regionali, alla palla (23,800) e alle clavette (24,700) tra le Senior 2, impresa già riuscitale lo scorso anno e che evidenzia come la passione sia in grado di prolungare la carriera di un'atleta, se questa è in grado di trovare sempre nuovi stimoli e nuove motivazioni. In questa categoria, sempre alla palla, è Cecilia Quarello a salire sul secondo gradino del podio con 24,550, andando a formare una bella doppietta con Straniero. La castiglionese si è poi aggiudicata anche una seconda medaglia, stavolta di bronzo con il nastro (23,300).

Una doppietta di titoli anche quest'anno per Eglissa Lika, che tra le Senior 1 ha conquistato la leadership regionale sia con le clavette che con il nastro (25,550).

Il 27,300 alle clavette è poi risultato il punteggio più alto di tutto il campionato, di tutte le categorie.

A seguirla ed imitarla, la compagnia di scuderia Alessia Pala, oro alla palla (26,250) e oro parimerito con Alessandra Bellone, al cerchio (25,850), che in questo modo si porta a casa due titoli regionali, impresa che lo scorso anno era sfuggita di poco.

Sul podio vicino a Pala è salita un'altra EGirl, Alessia Laghezza, 23,950 al cerchio, con la casellese che continua a destreggiarsi egregiamente tra ritmica e twirling, tanto da conquistare il quinto posto ai recenti mondiali di Torino nella specialità x-strat e poi rituffarsi a capofitto sulle pedane di ritmica. Anche per lei è arrivata una seconda medaglia, questa volta d'oro e questa volta in coppia con Nicole Gazzi. Il duo si è portato a casa il titolo regionale di coppia con il punteggio di 19,800

L'ultimo titolo regionale è arrivato grazie all'impegno e al talento della giovane Junior 1 Giulia Capriolo, che non ha avuto rivali nella specialità palla (22,150) guadagnandosi, anche lei, il titolo di campionessa piemontese ma appendendosi al collo anche un argento al nastro (21,700). Due argenti invece per una Nicole Ciobanu in crescita, rispettivamente al cerchio (21,900) e alle clavette (23,750). A chiudere la passerella, l'azzurrina Anna Russo, ritornata alla competizioni dopo aver concluso la sua esperienza con la squadra nazionale italiana Junior. Per lei un 23,850 al cerchio (argento) e un 22,050 alla palla (bronzo) categoria Junior 2.

Ma la due giorni al Pala 200 ha riservato tante soddisfazioni anche al settore Silver. Nella categoria LD è arrivato lo schiacciante successo di Virginia Perlo e Sofia Bisbano nella categoria Senior 1, rispettivamente oro e argento con 23,950 e 23, 750.

Ancora un doppio podio targato Eurogymnica fra le Junior 2, grazie a Melania Criscione (23,450) e Greta Demichelis 22,150, rispettivamente argento e bronzo.

Infine, chiusura con l'argento di Nadia Gennari con 21, 750 nella categoria Senior 1.