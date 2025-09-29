Tuttosport.com

Cuneo Volley si aggiudica la finale del Torneo di Santa Croce

La MA Acqua S.Bernardo chiude al tie-break contro Arago de Sète e conquista la Finale del 1° Torneo Internazionale “Città di S.Croce” – Memorial Piero Conservi
3 min
Cuneo Volley si aggiudica la finale del Torneo di Santa Croce© Simona Bernardini

La MA Acqua S.Bernardo Cuneo conquista la Finale del 1° Torneo Internazionale “Città di S.Croce” – Memorial Piero Conservi, battendo al tie-break la compagine francese dell’Arago de Sète Volleyball. Terzo posto per i padroni di casa dell’Emma Villas Codyeco Lupi Siena e quarto posto per il Greenyard Vc Maseeik.

Un test match al cardiopalma che dopo un primo set portato a casa in piena fiducia dai biancoblù, ha visto due parziali combattuti e tirati. Nella quarta frazione i cuneesi tornano a monetizzare il servizio e al tie-break conducono il gioco fin dall’inizio.

Bella vittoria di squadra che arriva dopo una settimana di alto carico lavorativo, ma soprattutto un weekend di grande prova e crescita di gruppo nella gestione delle situazioni di criticità. Premio MVP al regista biancoblù Michele Baranowicz.

Lo starting six di Cuneo: Baranowicz palleggio, Feral opposto, Codarin e Copelli centro, Sedlacek e Cattaneo schiacciatori; Cavaccini (L). Coach Bertini schiera: Trinidad palleggio, Schlienger opposto, Van Der Ent e Kalato al centro, De Leon e Karlitzek schiacciatori; Worsley (L).

A fine gara queste le considerazioni di coach Matteo Battocchio: «È stato molto difficile, un po’ perché abbiamo trovato squadre di livello alto, un po’ perché i ragazzi erano molto stanchi; gli abbiamo tirato un po’ il collo in queste due settimane, sono stati davvero bravi. Siamo andati in grossa difficoltà ed è quello che cercavamo perché ci serve tanto e vederli uscire dai momenti difficili così insieme è una cosa molto importante che ci teniamo per noi».

Prossimo appuntamento dei cuneesi Sabato 4 e Domenica 5 ottobre al PalaPanini di Modena per il 1° Torneo Memorial “Andrea Parenti” nel quale affronteranno i padroni di casa del Modena Volley, Piacenza e Verona. Ingresso a pagamento in prevendita su vivaticket.it a partire da 10€.

MA Acqua S.Bernardo Cuneo – Arago de Sète 3-2  
Parziale (25-15, 23-25, 23-25, 25-20, 15-8)

MA Acqua S.Bernardo Cuneo: Baranowicz 5, Feral 25, Copelli 5, Codarin 7, Sedlacek 17, Cattaneo 17; Cavaccini (K) (L1); Oberto. N.e. Bonomi , Giraudo , Sala , Colasanti , Zaytsev (L2). All.: Matteo Battocchio. Aiuto All.: Mauro Rizzo. Aiuto All.: Fabio Genre. Ricezione positiva: 41%; Attacco: 56%; Muri 12; Ace 11.

Arago de Sète: Trinidad, Schlienger 6, Van Der Ent 10, Kalato 8, De Leon 12, Karlitzek 20; Worsley (L1); Capet 1, Leroyer, Sablatnig 1. N.e. Sosson, Martino Gauchi (L2). All.: Fulvio Bertini. II All.: Clement Sabouraud. Ricezione positiva: 39%; Attacco: 47%; Muri 3; Ace 9.

Durata set: 20’, 26’, 26’, 24’, 13’. 
Durata totale: 109’.

Tutte le news di Piemonte News