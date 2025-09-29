S.G. Concordia: i risultati del weekend

Nel weekend scorso, al Pala200 di Settimo Torinese, si sono svolte la 1^ Prova Regionale del Campionato di Specialità Gold 2025 e la 3^ Prova Regionale del Campionato Individuale Silver LD.

La S.G. Concordia ha schierato sulla pedana settimese un nutrito gruppo di ginnaste, che hanno arricchito il medagliere della Società chivassese.

Sabato 27 sono state le ginnaste del settore di Specializzazione a scendere in pedana nella Prova di Specialità Gold: Elisabetta Digitali, Alessandra Bellone, Daria Molinari.

Nelle S2 ottima la prova di Elisabetta Digitali, che ha presentato due notevoli esercizi, al cerchio e al nastro, conquistando due Ori.

Nelle S1, ha brillato Alessandra Bellone, conquistando l’Oro al cerchio e l’Argento alla Palla.

Nelle J2 Daria Molinari ha ottenuto l’Argento alle clavette e il 5^ posto al cerchio.

Ottimi risultati anche per Chloe Catena, della Società Polisportiva Varese in forza alla Concordia per il 2025, Oro al cerchio e alle clavette nelle J2, e per Arianna Caliman, allenata dalla Cuneoginnastica, anche lei tesserata Concordia per l'anno in corso, Argento alla palla e 4^ al nastro.

Infine la new entry nel team chivassese Noemi Sgueglia, ancora per pochi mesi con i colori della Società Zenith Chieri, ha conquistato l'Oro alla palla ed è 4^ alle clavette.

Il prossimo appuntamento del Campionato di Specialità sarà direttamente alla Prova di Zona Tecnica, dove assisteremo ad una durissima gara per conquistare il pass per il Nazionale.

Domenica 28 è stata la volta delle ginnaste che hanno gareggiato nella Prova Silver. Divise nelle varie fasce d’età, che vanno dalle Allieve 1, le più giovani, fino alle Senior3, ognuna di loro, ha presentato due attrezzi, il punteggio dei quali si sommava ed è andato a determinare la classifica.

A rappresentare i colori della Concordia, sono scese in pedana cinque ginnaste: la giovanissima Aurora Scordi nelle Allieve 2, Marta Tarasco e Beatrice Zanella nelle Junior 1, Angelica Tramontana nelle Senior1.

Le piccola Aurora è scesa in pedana con grande convinzione ed ha eseguito la prova al nastro e quella alla palla con sicurezza, raggiungendo con entrambe il 1° gradino del podio.

La gara è andata avanti al meglio con Angelica Tramontana, S1, che ha ottenuto il Bronzo All Around con il 2° punteggio al cerchio ed il 2° alla palla. Per Marta Tarasco, 3^ sia al cerchio che alle clavette, un 4° posto a solo 0,10 centesimi dal podio. Beatrice Zanella, alla sua prima gara nella categoria LD, 1° posto alla fune e 6° al cerchio.

Con i colori della Società Zenith Chieri ha gareggiato Ludovica Cassatella, anche lei new entry da alcuni mesi nella Concordia, che nelle A5 ha ottenuto il bronzo All Around con un 1° posto alle clavette ed il 2° alla fune.

Due giornate giornata ricche di podi e di soddisfazioni per le tecniche della Concordia Clara Shermer, Selene Osti, Marica Osti, Martina Brosio, Giulia Manusia e Giulia Maggio.