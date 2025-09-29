BEA Chieri: PalaGialdo, inaugurata la nuova copertura in parquet

Durante la gara d’esordio della Prima Squadra maschile BEA Chieri nella Serie C Interregionale 2025-2026, domenica 28 settembre 2025, è stata inaugurata la nuova copertura in parquet del PalaGialdo di Chieri (strada San Silvestro 35). Finalmente, l’impianto è attrezzato per ospitare le gare di pallacanestro di alto livello, come la società attendeva da tempo, grazie a un investimento dell’amministrazione cittadina.

Per il taglio del nastro, erano presenti il GM Salvatore Morena e il DS Stefano Piccionne, il sindaco di Chieri Alessandro Sicchiero con l’assessore allo sport Flavio Gagliardi e l’assessore al bilancio Roberto Quattrocolo, il direttore del centro commerciale Il Gialdo (Chieri) Patrick Picco.

«Sono contento di festeggiare, oggi, il ritorno a casa di BEA Chieri, dopo un anno di gare della Prima Squadra fuori dal PalaGialdo – commentano Sicchiero e Gagliardi – Abbiamo lavorato attivamente per poter installare la copertura in parquet, investendo più di 200.000 euro. Non è solo un adempimento rispetto alle norme federali, ma un vero e proprio investimento nella infrastruttura. Come amministrazione, crediamo fortemente nelle strutture sportive del nostro territorio e nei movimenti sportivi. Una comunità che cresce con i valori dello sport è una comunità che fa bene a sé stessa e a tutta la città».

Dichiarano il GM Morena e il DS Piccionne: «L’installazione del parquet al PalaGialdo è stato un percorso lungo e tortuoso. Ringraziamo l’amministrazione comunale per il suo sostegno e l’investimento nella struttura. Grazie all’adeguamento del PalaGialdo, potremo affacciarci a scenari di gioco di livello sempre maggiore. Siamo convinti di poter continuare a contare sul supporto dell’amministrazione e felici di poter festeggiare, oggi, un importante traguardo e punto di partenza per il nostro Progetto».