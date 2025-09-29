Storm Pinerolo: le partite del weekend

Weekend di emozioni sul ghiaccio per gli Storm ! Sabato a Cortina gli Under 16 , in collaborazione con i ragazzi del Milano Devils, hanno affrontato con grande grinta i pari età del Cortina. Una partita combattuta che si è chiusa con il risultato di 8-3 per i padroni di casa. Da sottolineare l’esordio delle ragazze Rancoita e Rossa, che hanno portato energia e freschezza in pista: una bellissima notizia per il futuro del nostro movimento!

Sabato sera è stata invece la volta degli Storm IHL1, che hanno fatto il loro esordio casalingo sul ghiaccio di Pinerolo contro il Chiavenna. Una partita tirata, giocata con intensità e senza mai dare l’impressione di subire il ritmo avversario. Nonostante il risultato finale di 5-1 a favore del Chiavenna, i ragazzi hanno dimostrato carattere e solidità.

La serata è stata resa speciale dalla presentazione della prima squadra, con gli atleti accompagnati in pista dai piccoli delle categorie Under 8 e Under 10: un momento emozionante che ha unito grandi e piccoli in un unico applauso. Un pubblico caloroso ha riempito le tribune, il lancio del disco durante l’intervallo ha regalato sorrisi, e l’intero evento ha portato quel clima di festa che ci ha fatto respirare finalmente aria di casa.

La giornata di domenica ha visto protagonisti gli Storm Under 19, impegnati a Padova contro lo Zoldo. I ragazzi hanno risposto alla grande, portando a casa una splendida vittoria per 4-2: un gol nel primo periodo, uno nel secondo e due nell’ultimo a chiudere i conti. Un match di carattere, con energia e concretezza in ogni reparto.

Weekend intenso, ricco di emozioni e di spunti positivi. Forza Storm, il meglio deve ancora venire!