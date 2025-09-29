Tuttosport.com

GranTorino brilla all’esordio, ma al PalaEinaudi passa Cecina

I gialloblù di coach Comazzi, all'esordio in Serie B Interregionale, sono stati grandi protagonisti e hanno tenuto testa a Basket Cecina
3 min
GranTorino brilla all’esordio, ma al PalaEinaudi passa Cecina

Si chiude con una sconfitta l’esordio in Serie B Interregionale di GRANTORINO. I ragazzi di coach Comazzi sono stati grandi protagonisti e hanno tenuto testa a Basket Cecina, che si è imposta solo nel finale con il punteggio di 72-80.

LA GARA

L’avvio di partita è favorevole a Basket Cecina, che si porta su un parziale di 0-5 in pochi secondi. Dopo un paio di minuti di adattamento, GRANTORINO entra in partita: il buon lavoro di Barla in regia e di Obaseki a rimbalzo permettono ai gialloblu di tenere testa ai toscani. Il primo quarto si chiude sul 10-19. Nel secondo periodo è GRANTORINO ad avere l’impatto migliore: con tre triple – due realizzate da Fracasso, una realizzata da Mancino – i ragazzi di coach Comazzi si portano a un solo possesso dai rossoblu. Nei minuti che precedono l’intervallo, Basket Cecina torna a imporsi con la sua esperienza e costruisce un vantaggio importante, a cui Bossola e Barla rimediano realizzando sette punti nel finale. A metà partita il punteggio è di 28-39.

In apertura del terzo periodo è ancora Cecina a prendere margine nel punteggio. La risposta dei ragazzi di coach Comazzi non si fa attendere e Bossola e Mancino riportano i gialloblu a dieci punti di distacco. Nel finale di terzo quarto il tentativo di rimonta di GRANTORINO anima il Palaeinaudi; con grande energia i gialloblu si portano ad appena due possessi dagli ospiti, prima che una tripla allo scadere riporti il divario a sette lunghezze. Con un quarto ancora da giocare il match è ancora in bilico sul 47-54. L’inerzia del match nell’ultimo periodo continua a pendere verso GRANTORINO, che con due triple di Grillo riduce il distacco a tre punti. Solo negli ultimi due minuti Basket Cecina consolida il risultato, complice anche qualche imprecisione di GRANTORINO in fase realizzativa. Alla sirena il punteggio è di 72-80.

IL PROSSIMO MATCH

GRANTORINO tornerà in campo a San Miniato sabato 4 ottobre per la sfida contro Etrusca Basket. Palla a due alle 17:30 per la seconda giornata di Serie B Interregionale.

TABELLINI

GRANTORINO Basketball Draft - Basket Cecina 72-80
Parziali (10-19, 18-20, 19-15, 25-26)

GRANTORINO Basketball Draft: Battaglio, Bertaina 6, Pizzaia 2, Bossola 12, Losito 6, Fracasso 13, Giglio, Mancino 12, Milone 6, Grillo 8, Barla 4, Obaseki 3. All. Comazzi.

Basket Cecina: Parietti, Sabotig 18, Roventini, T. Pistolesi 1, Barbotti 22, Bruci 8, Saccaggi 14, Bruni 3, N. Pistolesi 14, Lancioni.

