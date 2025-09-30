BEA Chieri: buona la prima per i Leopardi

LA GARA

Alla palla a due, coach Conti parte con Possekel, Ferraresi, Tagliano, Lo Buono e Drame. Coach Santarelli risponde con Patrone, Bontempi, Daniele Tridondani, Lorenzo Tridondani e Mbeledogu. Già dalla prima decina sono i Leopardi a gestire il pallino del gioco, con una forte presenza a rimbalzo offensivo che regala molti extra possessi in attacco. Le triple di Tagliano e Possekel lanciano i chieresi, fino ai 26 punti segnati alla prima sirena. Nel secondo periodo arriva la prima reazione di Vado, guidata dai canestri di un ispirato Borro e di Mbeledogu, che prova a rispondere con la stessa medicina conquistando qualche rimbalzo sotto le plance offensive. BEA, però, non si scompone, e con la presenza vicino a canestro di capitan Drame e la regia di Viggiano e Possekel rimane in avanti con un vantaggio rassicurante, arrivando all’intervallo con un solido +26.

Al rientro in campo dagli spogliatoi la partita si fa più fisica, dopo un primo tempo dove Vado non è riuscita a pareggiare l’intensità messa in campo dalla squadra di coach Conti. Ancora Borro decisivo con qualche pallone recuperato dal palleggio, mentre Bontempi e Lorenzo Tridondani colpiscono dalla media distanza. Nonostante questo, i Leopardi sono bravi a non scomporsi e a rispondere con le triple di Boeri e i canestri da vicino di Lo Buono e Drame, sigillando la partita con la tripla del capitano a pochi minuti dall’inizio del quarto periodo. Nell’ultima decina spazio alle rotazioni per entrambi gli allenatori, con BEA che torna al PalaGialdo e trova subito i due punti, in una partita mai in discussione conclusa sull’83 a 54.

IL COMMENTO

«È stato un ottimo inizio – commenta coach Francesco Conti – ci tenevamo a fare il miglior inizio possibile in occasione dell’inaugurazione del nostro palazzetto con il Parquet. Tornare qui è un gran piacere, sono contento che siamo riusciti a fare un’ottima partita. Sarà un campionato lungo, dovremo essere bravi a dosare le energie della squadra, cercheremo di ruotare come siamo riusciti a fare oggi. Questo ci aiuterà a gestire il fiato nel lungo periodo e arrivare più avanti quando giocheremo le partite che contano ancora di più»

IL PROSSIMO APPUNTAMENTO

Prima trasferta in Liguria per i Leopardi dopo la vittoria all’esordio. Appuntamento a sabato 4 ottobre alle ore 20:00 per il match con MyBasket Genova. Palla a due al PalaDonBosco di Via San Giovanni Bosco 14, a Genova.

BEA CHIERI – PALLACANESTRO VADO 83-54

Parziali (26-9, 48-22, 70-39)

BEA: Drame 13, Boeri 13, Tagliano 13, Possekel 12, Lo Buono 8, Viggiano 7, Ferraresi 6, Fatone 5, Gatti 4, Dioum 2, Ruà, Mout S. All. Conti, 1° Ass. D’Arrigo, 2° Ass. Manzini, Prep. Turetta, Add Arbitri. Mout R., Acc. Monteleone.

VADO: Borro 10, Bontempi 8, Tridondani D. 8, Mbeledogu 6, Arena 6, Tridondani L. 5, Buttafuoco 4, Patrone 3, Cacace 2, Berta 2, Cerminara. All. Saltarelli.