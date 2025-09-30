Grande successo per la terza edizione del Trofarello Bike Festival

«Durante la giornata hanno girato sul circuito circa 200 bambini, nonostante il tempo al mattino fosse un po' incerto, ma per fortuna è poi uscito il sole che ha consentito ai partecipanti di godersi l'evento – ha dichiarato Stefano Biancardi, consigliere comunale di Trofarello – ed è stato bellissimo vedere famiglie entusiaste insieme ai tanti bambini felici di girare nel circuito attrezzato, costruito grazie al grande lavoro dell’associazione Almas Bike Experience guidata da Alessandro Gambino. Emozionante anche le esibizioni acrobatiche degli atleti della Police sport - Teem green, con spettacoli di Bike Trial che hanno lasciato tutti a bocca aperta. Giornate come queste ci ricordano quanto lo sport sia uno strumento potente di crescita, inclusione e socialità. L’obiettivo di questa manifestazione è proprio quello: trasmettere valori sani, educare al rispetto delle persone e dell’ambiente, promuovendo la bicicletta come mezzo sostenibile e accessibile».

Alessandro Gambino, a nome dell’Almas Bike Experience, ha aggiunto: «Sono davvero entusiasta per la partecipazione e l’energia che abbiamo respirato durante la giornata. È sempre un orgoglio vedere bambini che si impegnano a migliorare le proprie abilità in bicicletta, divertendosi e imparando. Ringrazio sentitamente il Comune di Trofarello, e in particolare il consigliere Stefano Biancardi, per la fiducia e il supporto a questa iniziativa che cresce di anno in anno. Quest'anno siamo anche stati onorati della presenza della campionessa Greta Recchia, una settimana dopo la sua partecipazione ai campionati europei. È stata a disposizione dei piccoli partecipanti per donare consigli e per aiutare tutta l'Almas: la ringraziamo e la aspettiamo in futuro!».

Tutti gli organizzatori ringraziano l'immancabile presenza delle forze dell'ordine e delle associazioni locali, tra cui Croce Rossa Italiana, Alpini e Pro Loco. Il Bike Festival si conferma quindi un appuntamento atteso e apprezzato, capace di unire sport, comunità e attenzione per il futuro.