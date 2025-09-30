‘Un Amore Infinito’: via alla campagna abbonamenti dell’Autosped BCC Derthona  

La seconda stagione in Serie A1 dell’ Autosped BCC Derthona è alle porte e la Società è pronta a vivere nuove emozioni insieme ai propri tifosi alla Cittadella delloi Sport , per le partite casalinghe. A partire dalla giornata di domani, mercoledì 1° ottobre 2025 , presso la sede di Piazza Vittorio Emanuele II, 15 scatta la vendita degli abbonamenti per assistere alle gare interne della formazione allenata da coach Orazio Cutugno.

‘Un Amore Infinito’ è il claim che accompagnerà l’avventura del BCC Derthona nel massimo campionato nel 2025/26, a testimonianza dell’affetto con cui i tifosi hanno sempre accompagnato le gesta delle Giraffe in giro per l’Italia. La passione e il calore dei sostenitori hanno contribuito al raggiungimento di risultati sempre più importanti, formando un connubbio di successo con la squadra.

Le tessere stagionali saranno in vendita negli orari di apertura al pubblico della sede di Piazza Vittorio Emanuele: da lunedì a venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18. Le riduzioni sul prezzo intero degli abbonamenti si applicano agli Under 16 e agli Over 65, che potranno usufruire di una scontistica pari al 50% rispetto all’intero. Di seguito la tabella dei prezzi:

SETTORE INTERO RIDOTTO Parterre Centrale 110 € 55 € Tribuna Centrale 90 € 45 € Gradinata e settore BCC 90 € 45 €

Il parterre centrale è rappresentato dalla seconda e dalla terza fila degli spalti della Facility della Cittadella dello Sport, la Tribuna Centrale dalla quarta fila a salire, mentre la Gradinata e il settore BCC sono costituiti dalle file più alte dell’impianto.