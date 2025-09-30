Fiöi Cuneo Volley: i risultati della settimana

Serie D femminile - Ottima prova delle ragazze di mister Lamberti che sabato pomeriggio, in quel di Mondovì, hanno ottenuto il primo successo di giornata superando nettamente le padrone di casa, dopo aver trovato qualche difficoltà in avvio.

Più complessa la sfida contro la Polisport Chieri nella quale le buschesi si sono imposte nei primi due set grazie a due spunti nel finale che sono valsi in entrambe le occasioni il 25-22 finale. Nel terzo qualche disattenzione di troppo concede la vittoria a Chieri.

Un'ottima giornata nel complesso delle buschesi che oltre ad aver trovato tutte spazio nelle rotazioni, si sono divertite molto, per la soddisfazione della dirigenza e della parte tecnica.

Sabato prossimo la prima fase si chiuderà a Marene.

Serie C maschile - Due successi, entrambi ottenuti per 2-1, anche per i ragazzi della Serie C che hanno avuto la meglio prima del Villanova Volley e poi della Giovanile Genola ‘05.

Questo fine settimana i buschesi ospiteranno al palazzetto Poliedra Sanità Val Chisone e Ascot Lasalliano Volley Torino, nel tentativo di guadagnarsi la qualificazione al prossimo turno.

Risultati della settimana

Serie C maschile

VILLANOVA VOLLEY BRESSANO MOBILI vs MARIO CASTELLINO 1933 TOP FOUR VOLLEY BUSCA 1-2

Parziali (26-24 25-27 18-25)

MARIO CASTELLINO 1933 TOP FOUR VOLLEY BUSCA vs GIOVANILE GENOLA ‘05 2-1

Parziali (25-16 21-25 25-18)

Mario Castellino 1933 TOP Four Volley Busca: Deana, Dobrev, Rosati, Drocco, Girardi, Di Giulio, Baldi, Marino, Giraudo, Barberio, Bonsignore, Ballari, Bertone, Scatragli. All.: Tomatis, Barbiero

Serie D femminile

BAM MONDOVÌ vs LCM-MC1933 BUSCA 0-3

Parziali (17-25 15-25 10-25)

LCM-MC1933 BUSCA vs POLISPORT CHIERI 2-1

Parziali (25-22 25-22 20-25)

LCM-MC1933 Busca: Viglietti, Cavallo, Martinasso, Bina, Testa, Cassini, Cattaneo, Donadei, Eandi, Garello, Re, Giraudo, Bonardello, Golè. All.: Lamberi M., Lamberti L.